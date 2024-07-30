Австралийка Маккиоун выиграла золото на дистанции 100 м на спине на Олимпиаде-2024
Австралийская пловчиха Кейли Маккиоун стала олимпийской чемпионкой на дистанции 100 метров на спине на Играх-2024 в Париже.
Ее результат составил 57,33 секунды. 23-летняя спортсменка побила свой же олимпийский рекорд (57,47).
Серебро завоевала американка Рейган Смит — 57,66. Бронзу выиграла американка Кэтэрин Беркофф — 57,98.
Маккиоун стала четырехкратной олимпийской чемпионкой.
Плавание
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Женщины
100 м н/с
Финал
1. Кейли Маккиоун (Австралия) — 57,33 (олимпийский рекорд)
2. Рейган Смит (США) — 57,66
3. Кэтэрин Беркофф (США) — 57,98
Источник: Медальный зачет Олимпиады-2024
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