Австралийка Маккеоун выиграла золото Олимпиады на 200 метров на спине с олимпийским рекордом
Австралийская пловчиха Кейли Маккеоун выиграла золото на дистанции 200 м на спине на Олимпийских играх в Париже. Ее результат составил 2.03.73.
Серебро завоевала американка Реган Смит, проплыв дистанцию за 2.04,26. Бронза — у пловчихи из Канады Кайли Масс (2.05,67).
Плавание
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Женщины
200 м н/с
Финал
1. Кайли Маккеон (Австралия) — 2.03,73 OR
2. Риган Смит (США) — 2.04,26
3. Кайли Масс (Канада) — 2.05,57
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