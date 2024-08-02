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Сегодня, 21:58

Австралийка Маккеоун выиграла золото Олимпиады на 200 метров на спине с олимпийским рекордом

Виктория Кравченко
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Австралийская пловчиха Кейли Маккеоун выиграла золото на дистанции 200 м на спине на Олимпийских играх в Париже. Ее результат составил 2.03.73.

Серебро завоевала американка Реган Смит, проплыв дистанцию за 2.04,26. Бронза — у пловчихи из Канады Кайли Масс (2.05,67).

Плавание

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Женщины

200 м н/с

Финал

1. Кайли Маккеон (Австралия) — 2.03,73 OR

2. Риган Смит (США) — 2.04,26

3. Кайли Масс (Канада) — 2.05,57

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