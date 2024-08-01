Женская сборная Австралии выиграла золото в эстафете 4x200 метров вольным стилем на Олимпиаде

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Женская сборная Австралии выиграла олимпийское золото в эстафете 4x200 метров вольным стилем на Играх в Париже.

Австралийки прошли дистанцию за 7 минут 38,08 секунды, установив новый олимпийский рекорд. Предыдущий лучший результат на Олимпиаде принадлежал Китаю (7.40,33).

Серебро выиграла сборная США (7.40,86). Бронзу завоевала сборная Китая (7.42,34).

Плавание

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Женщины

Эстафета 4х200 м в/с

Финал

1. Австралия — 7.38,08

2. США — 7.40,86

3. Китай — 7.42,34