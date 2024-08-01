Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Плавание

Париж-2024

Сегодня, 23:15

Женская сборная Австралии выиграла золото в эстафете 4x200 метров вольным стилем на Олимпиаде

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Женская сборная Австралии выиграла олимпийское золото в эстафете 4x200 метров вольным стилем на Играх в Париже.

Австралийки прошли дистанцию за 7 минут 38,08 секунды, установив новый олимпийский рекорд. Предыдущий лучший результат на Олимпиаде принадлежал Китаю (7.40,33).

Серебро выиграла сборная США (7.40,86). Бронзу завоевала сборная Китая (7.42,34).

Плавание

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Женщины

Эстафета 4х200 м в/с

Финал

1. Австралия — 7.38,08

2. США — 7.40,86

3. Китай — 7.42,34

Источник: Медальный зачет Олимпиады-2024
Плавание
Олимпиада
0
Читайте также
Андреева и Шнайдер подвели итоги 1/4 финала парного турнира на Играх-2024
Андреева и Шнайдер вышли в полуфинал Олимпиады-2024
Турецкий NTV сообщил об обмене заключенными между РФ и США в аэропорту Анкары
Личка завидовал Станковичу. Что произошло после дерби «Спартак» - «Динамо
Итальянка снялась с боя ОИ против провалившей гендерный тест боксерши
Что изменится в жизни россиян с 1 августа
Популярное видео
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Американская пловчиха Дугласс стала олимпийской чемпионкой на дистанции 200 м брассом

Губерниев заявил, что Чикунова лишилась титула двукратной олимпийской чемпионки
Новости
RSS RSS
Все новости