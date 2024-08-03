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Париж-2024

3 августа, 23:29

Американские пловцы выиграли эстафету комплексом на Олимпиаде, установив мировой рекорд

Виктория Кравченко
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Американские пловцы завоевали золотые медали в комбинированной эстафете 4х100 м на Олимпиаде в Париже. Команда показала результат 3.37,43. Серебряную медаль выиграли пловцы из Китая с результатом 3.37,55. Бронзовая награда — у сборной Австралии (3.38,76).

Плавание

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины/Женщины

Эстафета 4х100 м комбинированная

Финал

1. США — 3.37,43 (WR)

2. Китай — 3.37,55

3. Австралия — 3.38,76

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