Американские пловцы выиграли эстафету комплексом на Олимпиаде, установив мировой рекорд
Американские пловцы завоевали золотые медали в комбинированной эстафете 4х100 м на Олимпиаде в Париже. Команда показала результат 3.37,43. Серебряную медаль выиграли пловцы из Китая с результатом 3.37,55. Бронзовая награда — у сборной Австралии (3.38,76).
Плавание
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Мужчины/Женщины
Эстафета 4х100 м комбинированная
Финал
1. США — 3.37,43 (WR)
2. Китай — 3.37,55
3. Австралия — 3.38,76
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