Американские пловцы выиграли эстафету комплексом на Олимпиаде, установив мировой рекорд

Американские пловцы завоевали золотые медали в комбинированной эстафете 4х100 м на Олимпиаде в Париже. Команда показала результат 3.37,43. Серебряную медаль выиграли пловцы из Китая с результатом 3.37,55. Бронзовая награда — у сборной Австралии (3.38,76).

Плавание

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины/Женщины

Эстафета 4х100 м комбинированная

Финал

1. США — 3.37,43 (WR)

2. Китай — 3.37,55

3. Австралия — 3.38,76