Американская пловчиха Дугласс стала олимпийской чемпионкой на дистанции 200 м брассом

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Американская пловчиха Кэйт Дугласс выиграла золото на дистанции 200 метров брассом на Олимпийских играх в Париже.

22-летняя спортсменка показала результат — 2.19,24.

Серебро выиграла южноафриканка Татьяна Смит (2.19,60). Бронзу завоевала голландка Тес Схаутен (2.21,05).

Плавание

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Женщины

200 м н/с

Финал

1. Кэйт Дугласс (США) — 2.19,24

2. Татьяна Смит (ЮАР) — 2.19,60

3. Тес Схоутен (Нидерланды) — 2.21,05