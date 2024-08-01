Американская пловчиха Дугласс стала олимпийской чемпионкой на дистанции 200 м брассом
Американская пловчиха Кэйт Дугласс выиграла золото на дистанции 200 метров брассом на Олимпийских играх в Париже.
22-летняя спортсменка показала результат — 2.19,24.
Серебро выиграла южноафриканка Татьяна Смит (2.19,60). Бронзу завоевала голландка Тес Схаутен (2.21,05).
Плавание
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Женщины
200 м н/с
Финал
1. Кэйт Дугласс (США) — 2.19,24
2. Татьяна Смит (ЮАР) — 2.19,60
3. Тес Схоутен (Нидерланды) — 2.21,05
Источник: Медальный зачет Олимпиады-2024
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