Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Плавание

Париж-2024

Сегодня, 22:56

Американка Ледеки догнала Латынину по количеству золотых медалей Олимпиады

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Кэти Ледеки.
Фото Global Look Press

Американская пловчиха Кэти Ледеки завоевала золото Олимпиады-2024 в Париже, победив в заплыве на 800 м вольным стилем.

Ледеки финишировала с результатом — 8.11,04. Второе место заняла австралийка Ариарне Титмус (8.12,29). Третьей стала еще одна американка Пэйдж Мэдден (8.13,00).

Эта золотая медаль стала девятой в карьере 27-летней американки на Олимпийских играх. Она повторила рекорд советской гимнастки Ларисы Латыниной по этому показателю среди женщин.

Плавание

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Женщины

800 м в/с

Финал

1. Кэйти Ледеки (США) — 8.11,04

2. Ариана Титмус (Австралия) — 8.12,29

3. Пэйдж Мэдден (США) — 8.13,00

Плавание
Олимпиада
Кэти Ледеки
Лариса Латынина
8
4
Читайте также
Дзюдоист из Афганистана попался на допинге на Олимпиаде
Звезды спорта раскритиковали женский бокс на Олимпиаде в Париже
Захарова назвала угрозу Киева Крымскому мосту терроризмом в чистом виде
«Динамо» открыло охоту за экс-игроком «Реала», Дзюбу предложили клубу Серии А. Трансферные слухи РПЛ
Украинец рассказал о бегущих из страны от мобилизации дальнобойщиках
Режим ЧС ввели в Морозовском районе Ростовской области после атаки беспилотников
Популярное видео
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Макинтош выиграла золотую медаль в плавании на 200 метров на Олимпиаде в Париже
Новости
RSS RSS
Все новости