Американка Ледеки догнала Латынину по количеству золотых медалей Олимпиады
Американская пловчиха Кэти Ледеки завоевала золото Олимпиады-2024 в Париже, победив в заплыве на 800 м вольным стилем.
Ледеки финишировала с результатом — 8.11,04. Второе место заняла австралийка Ариарне Титмус (8.12,29). Третьей стала еще одна американка Пэйдж Мэдден (8.13,00).
Эта золотая медаль стала девятой в карьере 27-летней американки на Олимпийских играх. Она повторила рекорд советской гимнастки Ларисы Латыниной по этому показателю среди женщин.
Плавание
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Женщины
800 м в/с
Финал
1. Кэйти Ледеки (США) — 8.11,04
2. Ариана Титмус (Австралия) — 8.12,29
3. Пэйдж Мэдден (США) — 8.13,00
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