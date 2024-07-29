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Париж-2024

Сегодня, 21:49

19-летний Попович стал олимпийским чемпионом в плавании на дистанции 200 метров вольным стилем

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Румынский пловец Давид Попович завоевал золотую медаль Олимпийских игр-2024 на дистанции 200 метров вольным стилем.

19-летний спортсмен показал время 1:44.72. Серебряную медаль завоевал британец Мэттью Ричардс (+0,2). Бронзу заполучил американец Люк Хобсон, уступив победителю 0,7 секунды.

Плавание

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины

200 м в/с

Финал

1. Давид Попович (Румыния) — 1:44.72

2. Мэттью Ричардс (Великобритания) — 1:44.74

3. Люк Хобсон (США) — 1:44.79

4. Данкан Скотт (Великобритания) — 1:44.87

5. Данас Рапшис (Литва) — 1:45.46

6. Лукас Мартенс (Германия) — 1:45.46

7. Максимилиан Джулиани (Австралия) — 1:45.57

8. Кацухиро Мацумото (Япония) — 1:46.26

Олимпиада
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