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Париж-2024

Сегодня, 21:43

17-летняя канадка Макинтош выиграла золото на дистанции 400 м комплексом на Олимпиаде-2024

Руслан Минаев
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Саммер Макинтош.
Фото Reuters

Канадская пловчиха Саммер Макинтош выиграла золотую медаль Олимпиады-2024 на дистанции 400 метров комплексным плаванием.

17-летняя спортсменка показала время 4 минуты 27,71 секунды.

Серебро завоевала Кэти Граймз из США — 4:33,40. Бронзовой призеркой стала Эмма Уэйант из США — 4:34,93.

Плавание

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Женщины

400 м комплекс

Финал

1. Саммер Макинтош (Канада) — 4:27.71

2. Кэти Граймз (США) — 4:33.40

3. Эмма Уэйант (США) — 4:34.93

4. Фрея Колберт (Великобритания) — 4:35.67

5. Элла Рэмзи (Австралия) — 4:38.01

6. Мио Нарита (Япония) — 4:38.83

7. Кэти Шэнахэн (Великобритания) — 4:40.17

8. Эллен Уолш (Ирландия) — 4:40.70

Источник: Медальный зачет Олимпиады-2024
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