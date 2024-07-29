17-летняя канадка Макинтош выиграла золото на дистанции 400 м комплексом на Олимпиаде-2024
Канадская пловчиха Саммер Макинтош выиграла золотую медаль Олимпиады-2024 на дистанции 400 метров комплексным плаванием.
17-летняя спортсменка показала время 4 минуты 27,71 секунды.
Серебро завоевала Кэти Граймз из США — 4:33,40. Бронзовой призеркой стала Эмма Уэйант из США — 4:34,93.
Плавание
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Женщины
400 м комплекс
Финал
1. Саммер Макинтош (Канада) — 4:27.71
2. Кэти Граймз (США) — 4:33.40
3. Эмма Уэйант (США) — 4:34.93
4. Фрея Колберт (Великобритания) — 4:35.67
5. Элла Рэмзи (Австралия) — 4:38.01
6. Мио Нарита (Япония) — 4:38.83
7. Кэти Шэнахэн (Великобритания) — 4:40.17
8. Эллен Уолш (Ирландия) — 4:40.70
Источник: Медальный зачет Олимпиады-2024
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