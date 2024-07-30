Серфингист взлетел над волной и застыл в воздухе: самые крутые кадры Олимпиады делают на другом конце света

Лучшее фото Олимпийских игр: серфингист взлетел над волной и застыл в воздухе

Эти медали летних Игр-2024 разыгрывают в райском месте.

Олимпийский турнир серфингистов проходит в 16 тысячах километров от столицы Франции — на побережье Французской Полинезии. На карте мира это маленькая точка в южной части Тихого океана между Австралией с Новой Зеландией и Южной Америкой. 48 отважных спортсменов собрались на острове Таити в деревушке Теахупоо, чтобы покорить крутые волны.

Фото Reuters

Здесь прозрачная вода и потрясающие виды. На их фоне разыгрываются два комплекта медалей — по одному у мужчин и женщин.

Фото Reuters

Фото Reuters

Тренировки у серфингистов начались за неделю до старта Олимпиады.

Фото Reuters

Фото Reuters

26 июля одновременно с церемонией открытия Олимпиады в Париже здесь состоялся свой парад участников и красочный праздник.

Фото Reuters

Фото Reuters

Организаторам не пришлось заботиться о лазерном шоу и других спецэффектах. Красоту создавала великолепная природа Таити.

Фото Reuters

В Теахупоо нет Олимпийской деревни. Серфингисты, тренеры, судьи живут на комфортабельном океанском лайнере.

Фото Reuters

Вот в такой атмосфере олимпийцы начали ловить свою волну.

Фото Reuters

Фото Reuters

За их безопасностью пристально следят профессиональные спасатели на катерах и водных мотоциклах.

Фото Reuters

На берегу за серфингистов болеют товарищи по команде, болельщики и яркие девушки из группы поддержки.

Фото Reuters

Фото Reuters

Фото Reuters