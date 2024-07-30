Серфингист взлетел над волной и застыл в воздухе: самые крутые кадры Олимпиады делают на другом конце света
Эти медали летних Игр-2024 разыгрывают в райском месте.
Олимпийский турнир серфингистов проходит в 16 тысячах километров от столицы Франции — на побережье Французской Полинезии. На карте мира это маленькая точка в южной части Тихого океана между Австралией с Новой Зеландией и Южной Америкой. 48 отважных спортсменов собрались на острове Таити в деревушке Теахупоо, чтобы покорить крутые волны.
Здесь прозрачная вода и потрясающие виды. На их фоне разыгрываются два комплекта медалей — по одному у мужчин и женщин.
Тренировки у серфингистов начались за неделю до старта Олимпиады.
26 июля одновременно с церемонией открытия Олимпиады в Париже здесь состоялся свой парад участников и красочный праздник.
Организаторам не пришлось заботиться о лазерном шоу и других спецэффектах. Красоту создавала великолепная природа Таити.
В Теахупоо нет Олимпийской деревни. Серфингисты, тренеры, судьи живут на комфортабельном океанском лайнере.
Свое мастерство на волнах демонстрируют не только спортсмены, но и фотокорреспонденты. Глядя на кадры которых возникает вопрос: «Как можно такое снять?»
30 июля весь мир облетели кадры с празднованием бразильского серфера Габриэля Медины. Спортсмен после своего выступления взлетел над волной, оторвался от серфа и словно застыл в воздухе. Бразилец несколько мгновений парил над океаном, пока не нырнул в воду. Видео выглядело завораживающим, а фото стало самым крутым на этой Олимпиаде. Его автор — французский фотограф Жером Бруйе. Быть может, ничего сильнее на парижских Играх снять уже не получится. И тогда лучший снимок этих Олимпийских игр будет сделан на другом конце света от их столицы.