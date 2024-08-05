Итальянские стрелки завоевали золото Олимпиады в ските
Сборная Италии по стрельбе в миксте выиграла золотые медали Олимпиады в дисциплине скит.
В финале Дианы Бакоза и Габриэле Россетти победили американцев Остен Смит и Винсента Хенкока — 45:44.
Обладателями бронзовых медалей стали Итин Цзян и Цзяньлинь Люй из Китая.
«СЭ» проводит текстовую онлайн-трансляцию 10-го медального дня Олимпиады-2024.
Стрельба
Шатору (Франция)
Олимпийские игры
Мужчины/Женщины
Скит. Командный зачет
Финал
1. Италия
2. США
3. Китай
Источник: Медальный зачет Олимпиады
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