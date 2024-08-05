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Париж-2024

Сегодня, 17:35

Итальянские стрелки завоевали золото Олимпиады в ските

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Сборная Италии по стрельбе в миксте выиграла золотые медали Олимпиады в дисциплине скит.

В финале Дианы Бакоза и Габриэле Россетти победили американцев Остен Смит и Винсента Хенкока — 45:44.

Обладателями бронзовых медалей стали Итин Цзян и Цзяньлинь Люй из Китая.

«СЭ» проводит текстовую онлайн-трансляцию 10-го медального дня Олимпиады-2024.

Стрельба

Шатору (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины/Женщины

Скит. Командный зачет

Финал

1. Италия

2. США

3. Китай

Источник: Медальный зачет Олимпиады
Олимпиада
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