Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Стрельба стендовая

Париж-2024

Сегодня, 17:34

Британский стрелок Хэйлз стал олимпийским чемпионом в трапе на Олимпиаде-2024

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Британец Натан Хэйлз выиграл золото в стендовой стрельбе в трапе на Олимпийских играх в Париже.

28-летний спортсмен набрал 48 очков, установив олимпийский рекорд.

Серебряную медаль выиграл китаец Ци Ин — 44 очка. Бронзу завоевал гватемалец Жан-Пьерр Броль — 35.

Хэйлз стал первым британцем, который выиграл золото в трапе с Олимпиады-1968 в Мехико.

Стрельба

Шатору (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины

Трап

Финал

1. Натан Хэйлс (Великобритания) — 48

2. Ци Ин (Китай) — 44

3. Жан-Пьерр Карденас Броль (Гватемала) — 35

Источник: Медальный зачет Олимпиады-2024
0
Читайте также
Несколько спортсменов заразились коронавирусом на Олимпиаде в Париже
На Олимпиаде перенесли соревнования по триатлону из-за загрязнения Сены
Боец ВСУ рассказал об отправке на штурмы вернувшихся из плена военнослужащих
Что происходит в «Краснодаре»: умеет ли Галицкий признавать свои ошибки
Расставить проценты: доходы от вкладов свыше 180 тыс. подпадут под налог
СМИ сообщили о подготовке Европы к войне с РФ
Популярное видео
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шесть российских стрелков поборются за олимпийские лицензии на чемпионате Европы

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости