Британский стрелок Хэйлз стал олимпийским чемпионом в трапе на Олимпиаде-2024

Британец Натан Хэйлз выиграл золото в стендовой стрельбе в трапе на Олимпийских играх в Париже.

28-летний спортсмен набрал 48 очков, установив олимпийский рекорд.

Серебряную медаль выиграл китаец Ци Ин — 44 очка. Бронзу завоевал гватемалец Жан-Пьерр Броль — 35.

Хэйлз стал первым британцем, который выиграл золото в трапе с Олимпиады-1968 в Мехико.

Стрельба

Шатору (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины

Трап

Финал

1. Натан Хэйлс (Великобритания) — 48

2. Ци Ин (Китай) — 44

3. Жан-Пьерр Карденас Броль (Гватемала) — 35