Британский стрелок Хэйлз стал олимпийским чемпионом в трапе на Олимпиаде-2024
Британец Натан Хэйлз выиграл золото в стендовой стрельбе в трапе на Олимпийских играх в Париже.
28-летний спортсмен набрал 48 очков, установив олимпийский рекорд.
Серебряную медаль выиграл китаец Ци Ин — 44 очка. Бронзу завоевал гватемалец Жан-Пьерр Броль — 35.
Хэйлз стал первым британцем, который выиграл золото в трапе с Олимпиады-1968 в Мехико.
Стрельба
Шатору (Франция)
Олимпийские игры
Мужчины
Трап
Финал
1. Натан Хэйлс (Великобритания) — 48
2. Ци Ин (Китай) — 44
3. Жан-Пьерр Карденас Броль (Гватемала) — 35
Источник: Медальный зачет Олимпиады-2024
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