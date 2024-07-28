Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Скейтбординг

Париж-2024

Сегодня, 22:45

В 14 лет — олимпийская чемпионка! Японская школьница взяла золото Парижа в скейтборде

14-летняя японская скейтбордистка выиграла золото Олимпиады-2024
Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Коко Есидзава.
Фото Reuters
А что вы делали в возрасте Коко Есидзавы?

Что случилось

В воскресенье, 28 июля, в Париже были в том числе разыграны комплекты наград в женском скейтбординге в дисциплине «стрит» — на площадке с препятствиями, имитирующими городскую среду.

Весь пьедестал заняли несовершеннолетние спортсменки: золото выиграла 14-летняя японка Коко Есидзава (272,25 балла), серебро — ее 15-летняя соотечественница Лиз Акама (265,95), бронзу — 16-летняя представительница Бразилии Раисса Леал (253,37).

Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Роман Сафиуллин. Олимпиада 2024: матч Медведева и Сафиуллина в парном разряде. Онлайн-трансляция 28 июля

Она самая юная чемпионка в истории?

Есидзава установила национальный рекорд, но она даже не самая молодая золотая медалистка в истории олимпийского скейтборда. Впервые соревнования по этому виду спорта прошли на Олимпиаде-2020 в Токио, и тогда победу одержала японка Момидзи Нисия, которой на момент триумфа исполнилось всего 13 лет.

Но и Нисия не самая юная олимпийская чемпионка в истории летних Игр: в 1960 году золото в академической гребле взял 13-летний немец Клаус Церта, а в 1936 году в Берлине победила 13-летняя американская прыгунья в воду Марджори Гестринг. Последняя удерживает рекорд, потому что на момент успеха на Играх она была чуть моложе Церты и Нисии.

Фото Reuters

Почему вообще на Олимпиаде выступают подростки

Соревнования по женскому скейтбордингу в Париже еще не завершены. 6 августа пройдут состязания в дисциплине «парк» — это катание в бетонной чаше/боуле, которое берет свое начало от тренировок серферов в высохших бассейнах. Там тоже выступят юные спортсменки, включая самую молодую участницу Игр во Франции — 11-летнюю китаянку Чжэн Хаохао.

МОК не ограничивает возраст участников соревнований, поэтому федерации отправляют на Игры даже школьниц. В скейтбординге у них есть преимущество: чем легче райдер, тем ему проще выполнять сложные трюки. Поэтому этот вид спорта в последнее время нередко связывают с фигурным катанием, где вес атлета тоже играет существенную роль. «СЭ» подробно писал об этой ситуации.

Олимпиада
1
Читайте также
Грузинский саблист раскритиковал арбитра после обидного поражения
Мужчина в пестрых плавках прыгнул в бассейн и стал мемом на Олимпиаде
Двое россиян погибли в ДТП в Абхазии
85 млн рублей для Кузнецова, молчание Гусева, мощная закупка «Барыса». Главные трансферы и слухи недели в КХЛ
В Москве состоялась церемония прощания с погибшей в Турции МотоТаней
Эрдоган дал пощечину не поцеловавшему его руку ребенку
Популярное видео
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Скейтбординг на Олимпиаде напоминает детский сад. Неужели МОК устраивает турнир 14-летних?

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости