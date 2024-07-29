Олимпиаду в женском скейтбординге снова захватили дети. Играм нужен тотальный возрастной ценз

Вид спорта, где в 16 лет уже пора завершать карьеру.

Мир был шокирован 12-летними скейтбордистками на пьедестале почета Олимпиады-2020 в Токио. И все же тогда казалось, что это нюансы дебюта вида на Играх и через три года в Париже подобный «детский сад» уже не будет столь массовой историей. Как бы не так. Соревнования во Франции даже перебили по среднему возрасту «рекорды» японской Олимпиады. Чемпионке вновь едва исполнилось 14 лет. Неужели МОК собирается и дальше смотреть на подобную эксплуатацию детей спокойно и ничего не предпримет?

Самая молодая участница Олимпиады в Париже

Скейтбординг на Олимпиаде в принципе история спорная. Многие до сих пор не могут согласиться с тем, что дисциплина вошла в олимпийскую семью как полноценный вид спорта. Однако скейт популярен во всем мире, особенно среди молодежи — а как раз молодой аудитории Олимпийским играм и не хватает. Зритель стареет, поэтому желание добавить интересные зумерам соревнования вполне объяснимо. А вот то, во что превратились соревнования по скейту на Олимпиаде, адекватно воспринимать тяжело. Медали разыгрываются в двух дисциплинах — «парк» и «стрит». И у женщин, вернее у девушек, в обеих — тотальная доминация учениц средних классов школы. Их даже подростками не всегда можно назвать. К примеру, Китай привез в Париж 11-летнюю Чжэн Хаохао. Это самая молодая олимпийская спортсменка в истории страны и самая юная участница Игр во Франции.

Хаохао одна из фавориток в дисциплине «парк» — ее мы увидим позднее. А вот в «стрите» медали уже разыграли накануне. Вновь на первом месте девушка, которой едва исполнилось 14 лет. Первой стала японка Коко Йосизава. Три года назад чемпионке в «парке» было 13, так что в каком-то смысле даже прогресс. Йосизава набрала 272,75 балла и за счет сложных трюков обошла более взрослых конкуренток. Второе место заняла ее 15-летняя соотечественница Акама Лиз (265,95 балла), а 16-летняя бразильянка Раиса Леал (253,37) завоевала бронзовую медаль. И главное, что надо знать о бразильской скейтбордистке — это уже ее вторые Олимпийские игры. Конечно, отчасти девушке повезло с переносом Токио-2020 на год из-за ковида. Но сам факт, когда девушка в 16 лет считается чуть ли не ветераном своего вида спорта, поражает.

Раиса Леал. Фото Reuters

Травматичность вида требует введения возрастных ограничений

О каком засилье детей в фигурном катании можно говорить, глядя на скейт? Но в Международном союзе конькобежцев (ISU) проблемой все-таки обеспокоились. А вот Международная федерация скейтбординга (WorldSkate), судя по всему, ситуацию с детьми-чемпионами игнорирует. При этом никаких возрастных ограничений нет и со стороны МОК. Международный олимпийский комитет в принципе старается не лезть в регламентные детали отдельных дисциплин, оставляя все на откуп профильным федерациям. Поэтому, если в фигурном катании решают, что на Олимпиаде не должны выступать девушки, которым фактически на момент Олимпиады может быть уже 17 — значит так тому и быть. А в скейте на Игры можно ехать и в 11 лет, и даже в 10 (в таком возрасте уже становились чемпионками престижных соревнований X Games) — тоже ничего страшного.

Конечно, вопрос искусственных ограничений в спорте всегда вызывает сложные дискуссии. С одной стороны, хочется видеть всех сильнейших. Но с другой — важно задумываться и о последствиях. Скейт невероятно травмоопасный вид спорта. Посмотрите на 16-летнюю Скай Браун. В Токио три года назад она стала третьей в «парке», в Париже планирует как минимум повторить этот успех. Скай стала невероятно популярна благодаря видео в интернете, которое снимают ее родители. Однако у всей этой истории успеха есть и обратная медаль. В столь юном возрасте у девочки уже три сотрясения мозга и открытый перелом черепа. После тяжелой травмы в 12 врачи в принципе сомневались, сможет ли британка продолжать полноценную жизнь. К счастью, медики грамотно сделали свое дело, и Браун даже вернулась в спорт. Однако стоит задуматься, что такое детский скейтбординг на профессиональных рельсах.

С точки зрения антропометрии логично, что легкие и гибкие девушки в 10-15 лет осваивают экстремальные виды спорта быстрее взрослых, а специфика соревновательного скейтбординга (особенно в олимпийском формате) такова, что чем легче райдер, тем ему проще крутить сложные трюки. Больше оборотов вокруг себя с большей амплитудой, большей высотой. И родители видят осязаемую перспективу за пару лет подготовить своего отпрыска к Олимпиаде и сорвать куш. Только вот доходят до Игр единицы. А лежат в больницах с переломами — сотни и тысячи маленьких девочек, пытавшихся реализовать мечты своих отцов и матерей.