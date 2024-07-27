Соревнования по скейтбордингу на Олимпиаде-2024 перенесли из-за последствий дождя

Соревнования по скейтбордингу на Олимпийских играх в Париже перенесли из-за последствий дождя, сообщает Международная федерация скейтбординга (World Skate).

27 июля должны были пройти соревнования в дисциплине «стрит» у мужчин, однако из-за дождя они перенесены на 29 июля.

Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля по 11 августа.