Скейтбординг на Олимпиаде 2024: расписание соревнований Игр в Париже
Соревнования по скейтбордингу на Олимпиаде пройдут с 27 июля по 4 августа
Соревнования по скейтбордингу на летних Олимпийских играх 2024 пройдут с 28 июля по 7 августа. Всего в турнире примут участие в общей сложности 88 спортсменов с равным распределением между мужчинами и женщинами. Каждый НОК может выставить максимум двенадцать скейтбордистов (по шесть каждого пола, по три в каждой дисциплине).
Расписание соревнований по скейтбордингу
Суббота 27 июля (перенесено на 29 июля из-за дождя)
- 12:00 — Уличные мужчины, предварительные соревнования
- 17:00 — Уличные мужчины, финал
Воскресенье 28 июля
- 12:00 — Уличные женщины, предварительные соревнования
- 17 :00 — Уличные женщины, финал
Вторник 6 августа
- 12:30 — Парк женщины, предварительные соревнования
- 17 :30 — Парк, женщины, финал
Среда 7 августа
- 12:30 — Парковые мужчины, предварительные соревнования
- 17 :30 — Парковые мужчины, финал
Полное расписание доступно в разделе на сайте «СЭ».
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