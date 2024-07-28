Скейтбординг на Олимпиаде 2024: расписание соревнований Игр в Париже

Соревнования по скейтбордингу на летних Олимпийских играх 2024 пройдут с 28 июля по 7 августа. Всего в турнире примут участие в общей сложности 88 спортсменов с равным распределением между мужчинами и женщинами. Каждый НОК может выставить максимум двенадцать скейтбордистов (по шесть каждого пола, по три в каждой дисциплине).

Расписание соревнований по скейтбордингу

Суббота 27 июля (перенесено на 29 июля из-за дождя)

12:00 — Уличные мужчины, предварительные соревнования

17:00 — Уличные мужчины, финал Воскресенье 28 июля

12:00 — Уличные женщины, предварительные соревнования

17 :00 — Уличные женщины, финал Вторник 6 августа

12:30 — Парк женщины, предварительные соревнования

17 :30 — Парк, женщины, финал Среда 7 августа

12:30 — Парковые мужчины, предварительные соревнования

17 :30 — Парковые мужчины, финал

Полное расписание доступно в разделе на сайте «СЭ».