11-летняя скетбордистка стала самой молодой в истории представительницей Китая на Играх

Сегодня, 6 августа, на Олимпиаде в Париже выступила 11-летняя скейтбордистка Чжэн Хаохао. Она стала самой молодой в истории спортсменкой Китая на Играх.

Хаохао выступает в дисциплине «парк». На Играх она не смогла преодолеть квалификационный раунд. Она заняла 18-е место, набрав 63,19 балла. В финал Олимпиады вышли восемь скейтбордисток.

Финал в дисциплине пройдет в ближайшие часы.

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