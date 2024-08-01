Соревнования по скалолазанию на Олимпиаде 2024 пройдут с 5 по 10 августа

Соревнования по скалолазанию на Олимпийских играх в Париже пройдут с 5 по 10 августа на спортивном скалодроме в Ле Бурже. Всего будет разыграно четыре комплекта наград: два у женщин и два у мужчин. Медали вручать в зачете на скорость и в комбинации трудность и боулдеринг.

Скалолазание на Олимпиаде 2024: расписание соревнований Игр в Париже

5 августа, понедельник

11:00. мужчины, боулдеринг и трудность 1/2 Финала (боулдеринг)

14:00. женщины, скорость Посев

14:40. женщины, скорость Квалификация

6 августа, вторник

11:00. женщины, боулдеринг и трудность. 1/2 Финала (трудность)

14:00. мужчины, скорость. Посев

14:40. мужчины, скорость. Квалификация

7 августа, среда

11:00. мужчины, боулдеринг и трудность. 1/2 Финала (трудность)

13:28. женщины, скорость. 1/4 Финала

13:46. женщины, скорость. 1/2 Финала

13:55. женщины, скорость. Финал

8 августа, четверг

11:00. женщины, боулдеринг и трудность. 1/2 Финала (боулдеринг)

13:28. мужчины, скорость. 1/4 Финала

13:46. мужчины, скорость. 1/2 Финала

13:55. мужчины, скорость. Финал

9 августа, пятница

11:15. мужчины, боулдеринг и трудность. Финал (боулдеринг)

13:28. мужчины, боулдеринг и трудность Финал (трудность)

10 августа, суббота

11:15. женщины, боулдеринг и трудность. Финал (боулдеринг)

13:28. женщины, боулдеринг и трудность Финал (трудность)

Полное расписание соревнований по скалолазанию доступно в разделе на сайте «СЭ».