Призеру ЧМ по скалолазанию Каплиной не дали нейтральный статус

Международная федерация спортивного скалолазания (World Climbing) отказала в предоставлении нейтрального статуса трехкратному призеру чемпионатов мира по скалолазанию Юлии Каплиной, сообщила спортсменка в своей социальной сети.

«Теперь я могу сказать, что сделала все, что могла. Я подавала на лицензию нейтрального атлета и получила отказ, мой путь в международном спорте закончен. Подавая на лицензию, стоимость которой 5 тысяч евро, я понимала, что могу получить отрицательный ответ без объяснений обстоятельств. Такой большой взнос был, потому что меня должны были включить в международный пул тестирования и приехать для взятия допинг-пробы, это было прописано в условиях подачи на лицензию», — приводит слова спортсменки ТАСС.

Россиянка добавила, что спустя неделю после задержки уведомления о постановке на допинг-контроль она обратилась в международную федерацию. Несмотря на готовность к сотрудничеству, ей до сих пор не прислали уведомление и не связались.

31-летняя Каплина выигрывала серебро на чемпионатах мира по скалолазанию в 2012 и 2021 годах, на турнире 2016 года она завоевала бронзу.