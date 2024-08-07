Сегодня, 14:23
Полька Мирослав стала олимпийской чемпионкой в скоростном скалолазании на Олимпиаде
Полька Александра Мирослав выиграла золото в скоростном скалолазании на Олимпийских играх в Париже.
В финале она показала результат 6,10 секунды и обошла китаянку Ден Лиджуань — 6,18. Бронзу выиграла Александра Калуцкая с результатом 6,53.
Ранее в квалификации Олимпиады Мирослав установила мировой рекорд — 6,06 секунды.
Скалолазание
Париж (Франция)
Женщины
Скорость
Итог
1. Александра Мирослав (Польша)
2. Ден Лиджуань (Китай)
3. Александра Калуцкая (Польша)
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