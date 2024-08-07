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Париж-2024

Сегодня, 14:23

Полька Мирослав стала олимпийской чемпионкой в скоростном скалолазании на Олимпиаде

Руслан Минаев
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Александра Мирослав.
Фото Reuters

Полька Александра Мирослав выиграла золото в скоростном скалолазании на Олимпийских играх в Париже.

В финале она показала результат 6,10 секунды и обошла китаянку Ден Лиджуань — 6,18. Бронзу выиграла Александра Калуцкая с результатом 6,53.

Ранее в квалификации Олимпиады Мирослав установила мировой рекорд — 6,06 секунды.

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Скалолазание

Париж (Франция)

Женщины

Скорость

Итог

1. Александра Мирослав (Польша)

2. Ден Лиджуань (Китай)

3. Александра Калуцкая (Польша)

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