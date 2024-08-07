Полька Мирослав стала олимпийской чемпионкой в скоростном скалолазании на Олимпиаде

Полька Александра Мирослав выиграла золото в скоростном скалолазании на Олимпийских играх в Париже.

В финале она показала результат 6,10 секунды и обошла китаянку Ден Лиджуань — 6,18. Бронзу выиграла Александра Калуцкая с результатом 6,53.

Ранее в квалификации Олимпиады Мирослав установила мировой рекорд — 6,06 секунды.

Скалолазание

Париж (Франция)

Женщины

Скорость

Итог

1. Александра Мирослав (Польша)

2. Ден Лиджуань (Китай)

3. Александра Калуцкая (Польша)