Франция лишила Фиджи единственного шанса на золото Олимпиады. Победа в «семерке» при помощи звезды из «большого регби»

Антуана Дюпона называют регбийным Зиданом — он стал залогом победы над неуступчивыми островитянами.

Регби-7

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины. Финал

Франция — Фиджи — 28:7 (7:7)

У регби, несмотря на популярность во многих странах планеты (а чемпионат мира по регби по охвату аудитории практически сравним с футбольным ЧМ), с Олимпийскими играми складывается не очень. Долгое время этот вид был вне олимпийской семьи, а недавнее возвращение было с нюансами. МОК добавил в программу Игр не классическое регби, а упрощенный вариант регби-7. С одной стороны, этот ход упростил жизнь организаторам Олимпиад и позволил бороться за квоты странам, не входящим в регбийную элиту. С другой — практически исключил из уравнения настоящих звезд регби. Пока эту систему не сломал Антуан Дюпон. Некогда регбист года променял большое регби на «семерку» ради олимпийской мечты — и все сошлось.

Главная звезда сборной Франции Антуан Дюпон. Фото Reuters

Перешел в регби-7, чтобы попасть на домашнюю Олимпиаду

На летних Олимпийских играх всегда столько событий и сюжетов, что глазу сложно зацепиться за какой-то конкретный. Однако история Антуана Дюпона смотрится по-особенному. Один из лучших игроков мира, регбист года-2021 уходит из профессионального спорта в любительский регби-7 ради поездки на Олимпиаду... Трудно подобрать точное сравнение масштабу авантюризма, но предположим, что вместо большого футбола в Париже представлен только мини-футбол. И Килиан Мбаппе уходит посреди сезона из «ПСЖ» и не в «Реал», а в футзал. Только ради того, чтобы представлять свою страну на домашних Играх. Или, к слову, на зимней Олимпиаде вместо стандартного хоккея МОК решит проводить соревнования по хоккею 3 на 3. И Коннор Макдэвид в разгар чемпионата НХЛ уезжает из Эдмонтона, чтобы принять участие в таких соревнованиях.

Сюрреалистично? Вот-вот, для регбийного мира решение игрока «Тулузы» Дюпона провести сезон-2023/24 в «семерке» выглядело не менее шокирующим. А главное, эксперты не были уверены — настолько ли успешными будут преимущества Антуана из регби-15 в регби-7. При этом груз ответственности перед ним был невероятным. Страна ждала титула, и от кого еще требовать результатов, как не от главной звезды. При этом Францию никто не считал фаворитом. В 2016 году «Трехцветные» выглядели настолько ужасно, что даже не прошли квалификацию на Игры. Гегемоном выглядели ребята из Фиджи. Для них появление «семерки» на Олимпиаде стало подарком — с 2016 года мужская сборная этой островной страны провела 17 игр в рамках олимпийского турнира и не проиграла ни одного матча. Максимум — позволяла приблизиться сопернику на дистанцию в четыре очка.

Антуан Дюпон. Фото Reuters

После победы Дюпону позвонил с поздравлениями Зидан

С приходом Дюпона сборная Франции преобразилась. Стала играть разнообразнее, через Антуана подопечные Джерома Дарета проводили нестандартные розыгрыши, что вгоняло в ступор защиту сильных сборных Аргентины и ЮАР в четвертьфинале и полуфинале соответственно. И все же к финалу французы подходили в статусе аутсайдера, поскольку на «Стад де Франс» их ждали фиджийцы. И казалось, что их великая серия имеет все шансы продолжиться. Команды уже встречались в группе, и три дня назад островитяне дали понять хозяевам, кто приехал в Париж за золотом. Финал начался с успешной попытки фиджийцев, так что французам пришлось отыгрываться уже с первых минут решающего матча. Самым главным для них в тот момент было выдержать психологический удар. Фиджи стремились как можно быстрее обеспечить себе комфортную разницу, за что и поплатились.

Великих игроков от просто хороших отличает именно умение вести команду за собой и включаться в самых главных эпизодах. И Дюпон свой статус суперзвезды доказал. Сначала он организовал успешную попытку для партнеров, тем самым сравняв счет в матче, а после перерыва выдал главный «хайлайт» парижской Олимпиады в регби. Антуан первым же касанием подобрал мяч и отправился по флангу, не замечая никого на своем пути, даже таких столбов, как Джерри Тувая. 10 метров, 20 метров, 30, 40 — Дюпон бежал к лицевой линии, словно ведя за собой всю Францию, и в последний момент отдал пас на Аарона Грандидье. Последний оформил, как впоследствии выяснится, победную попытку. Франция впервые повела и свое уже не отпустила. Антуана теперь сравнивают с Зинедином Зиданом, впрочем, футболист и сам преисполнен восхищением перед регбистом и позвонил ему сразу после игры.

Сборная Франции по регби-7. Фото Reuters

Главным вопросом же теперь остается: не изменит ли Дюпон регбийные приоритеты или его история так и останется эксклюзивной? Ведь наверняка многие звезды регби-15 хотели бы добавить в свою коллекцию наград олимпийские медали, и Антуан показал, что путь к ним в общем-то для них открыт. Было бы желание.