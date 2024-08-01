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Париж-2024

Сегодня, 14:15

Дважды сменила гражданство, но провалилась на Олимпиаде. Грустная история уроженки Белоруссии

Экс-россиянка Пракатень не вышла в финал Олимпиады-2024 по академической гребле
Михаил Скрыль
Корреспондент
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Анна Пракатень.
Фото Global Look Press
Анна Пракатень, выступающая в Париже за Узбекистан, не пробилась в главный финал по академической гребле.

Как известно, многие спортсмены в силу разных мотивов меняют спортивное гражданство. Уроженка Белоруссии Анна Пракатень отличилась и сделала это даже дважды. Гребчиха родилась в Минске и выступала до 2016 года за местную сборную. Затем спортсменка приняла российское гражданство. В составе нашей команды Анна отправилась на Олимпиаду-2020 в Токио и завоевала там серебряную медаль в одиночке. А на следующие Игры в Париже Пракатень поехала как представительница Узбекистана.

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Перед Олимпиадой во Франции 31-летняя Анна считалась одной из фавориток соревнований по академической гребле. В послужном списке спортсменки серебро Токио-2020, золото чемпионата Европы-2021 и Азиатских игр-2023, которые она выиграла уже за Узбекистан. Вторую смену гражданства Пракатень одобрила Международная федерация гребного спорта. Узбекистанская федерация была очень заинтересована в переходе титулованной гребчихи. Оформить все документы и получить одобрение удалось до Олимпиады-2024.

Фото Федерация гребли Узбекистана

Однако Игры в Париже обернулись для Анны большим разочарованием. Пракатень вышла в полуфинал, но не смогла пробиться в главный заплыв соревнований. В первом полуфинале спортсменка показала четвертый результат, преодолев дистанцию за 7 минут 29,28 секунды. Каролин Флорейн из Нидерландов стала первой (7.21,26), второе место заняла австралийка Тара Ригни (7.23,58), третье — Десислава Ангелова из Болгарии (7.27,16). В итоге Пракатень выступит только в финале В и поборется за 7-12-е места.

Несмотря на неудачу Анны, уроженец Белоруссии все-таки попадет в шестерку лучших гребцов Олимпиады в одиночке. Гребец Евгений Золотой, выступающий под нейтральным флагом, вышел в финал и уже гарантированно покажет лучший результат страны на Играх во Франции. Золотой заезд среди мужчин запланирован на 3 августа на Олимпийском водном стадионе в Вер-Сюр-Марне.

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Напомним, что российские гребцы, в отличие от белорусских коллег, отказались от получения нейтрального статуса и участия в квалификационных стартах, объяснив это неприемлемыми условиями, предложенными Международной федерацией гребли.

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