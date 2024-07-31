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Париж-2024

Сегодня, 22:46

Российские гребцы в мужской парной четверке уступили одну секунду победителям Олимпиады в Париже

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Российские спортсмены четверки парной на чемпионате России по академической гребле в Москве показали результат, с которым выиграли бы серебряную медаль на Олимпиаде в Париже на дистанции 2 тысячи метров.

В среду, 31 июля, экипаж Максим Жевлаченко, Антон Васин, Александр Яковлев и Александр Ковальский прошел дистанцию за 5 минут 43,171 секунды. Олимпийское золото в Париже выиграл экипаж из Нидерландов с результатом 5 минут 42 секунды. Вторыми в заплыве стали итальянцы с результатом 5 минут 44,4 секунды.

«Да, голландцы оказались быстрее, и мы их поздравляем с победой. Но наш экипаж сражался с ними на равных, и это великолепный результат», — заявил президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин.

Олимпиада в Париже завершится 11 августа. Чемпионат России проходит с 29 июля по 4 августа. Представители академической гребли не смогли отобраться на Игры-2024.

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