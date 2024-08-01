Пракатень не сумела выйти в финал соревнований по академической гребле на Олимпиаде

Представительница сборной Узбекистана Анна Пракатень, ранее выступавшая за Белоруссию и Россию, не смогла выйти в финал соревнований по академической гребле на Олимпиаде-2024 в Париже.

Пракатень заняла четвертое место в первом полуфинале, показав время — 7 минут 29,28 секунды. Она выступит в финале B.

Кроме того, в решающий заезд не вышла белоруска Татьяна Климович, которая пришла к финишу пятой во втором полуфинале.