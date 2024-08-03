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Париж-2024

Сегодня, 12:18

Команды Румынии и Великобритании по гребле победили в соревновании восьмерок на Играх-2024

Ана Горшкова
Корреспондент
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Румыния выиграла золото в женской восьмерке в академической гребле на Олимпиаде-2024 в Париже.

Румынки показали результат — 5 минут 54,39 секунды. Второе место заняла Канада (5.58,84), третьей стала Великобритания (5.59,51).

В мужской восьмерке победила команда Великобритании (5.22,88). Серебро завоевали Нидерланды (5.23,92), а бронзу — США (5.25,28).

«СЭ» ведет трансляцию соревновательного дня Олимпиады-2024.

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Женщины

Восьмерка

Финал

1. Румыния — 5.54,39

2. Канада — 5.58,84

3. Великобритания — 5.59,51

Мужчины

1. Великобритания — 5.22,88

2. Нидерланды — 5.23,92

3. США — 5.25,28

Олимпиада
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