Команды Румынии и Великобритании по гребле победили в соревновании восьмерок на Играх-2024
Румыния выиграла золото в женской восьмерке в академической гребле на Олимпиаде-2024 в Париже.
Румынки показали результат — 5 минут 54,39 секунды. Второе место заняла Канада (5.58,84), третьей стала Великобритания (5.59,51).
В мужской восьмерке победила команда Великобритании (5.22,88). Серебро завоевали Нидерланды (5.23,92), а бронзу — США (5.25,28).
«СЭ» ведет трансляцию соревновательного дня Олимпиады-2024.
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Женщины
Восьмерка
Финал
1. Румыния — 5.54,39
2. Канада — 5.58,84
3. Великобритания — 5.59,51
Мужчины
1. Великобритания — 5.22,88
2. Нидерланды — 5.23,92
3. США — 5.25,28
Новости