Немецкий гребец Зайдлер завоевал золото на Олимпиаде-2024, белорус Золотой — второй

Представитель Германии Оливер Зайдлер одержал победу в академической гребле в одиночках на Олимпиаде-2024.

Он показал время 6 минут 37,57 секунды. Серебряную медаль выиграл белорусский спортсмен Евгений Золотой (6.42,96), бронзовую — Симон ван Дорп (Нидерланды, 6.44,72).

На счету команды Белоруссии теперь 3 медали на Играх в Париже — 1 золотая и 2 серебряные. Белорусские спортсмены, как и российские, выступают на турнире под нейтральным флагом.

Зайдлер выиграл для Германии в этих соревнованиях первую медаль с Сиднея 2000 года, а ван Дорп — первую награду для Нидерландов в этом виде с 1968 года.

«СЭ» ведет трансляцию соревновательного дня Олимпиады-2024.

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины

Одиночка

Финал

1. Оливер Зайдлер (Германия) — 6.37,57

2. Евгений Золотой (Белоруссия) — 6.42,96

3. Симон ван Дорп (Нидерланды) — 6.44,72