Нидерланды и США взяли золото Олимпиады-2024 в академической гребле
Женская команда Нидерландов и мужская сборная США выиграли золотые медали в соревнованиях четверок распашных в турнире по академической гребле на Олимпийских играх-2024 в Париже.
Женщины в финале показали время 6 минут 27,13 секунд. Второе место заняла команда Великобритании (+0,18), замкнули тройку лучших представительницы Новой Зеландии (+1,95).
У мужчин победители в финале показали результат 5 минут 49,03 секунды. Серебряные медали Игр завоевала команда Новой Зеландии (+0,85), бронзу — Великобритания (+3,39).
«СЭ» ведет трансляцию дня Олимпийских игр-2024 в Париже.
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Четверка распашная
Финал
Женщины
1. Нидерланды — 6.27,13
2. Великобритания — 6.27,31
3. Новая Зеландия — 6.29,08
Мужчины
1. США — 5.49,03
2. Новая Зеландия — 5.49,88
3. Великобритания — 5.52,42