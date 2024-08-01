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Париж-2024

Сегодня, 12:33

Новозеландская двойка завоевала золото в академической гребле на Олимпиаде-2024

Ана Горшкова
Корреспондент
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Новозеландская двойка Брук Френсис и Люси Спурс одержала победу в академической гребле на Олимпиаде-2024.

В финале девушки показали время — 6 минут 50,45 секунды.

Серебряные медали турнира завоевали румынки Анкута Боднар и Симона Радис (6.50,69), бронзовые награды — Матильда Ходкинс-Бирн и Ребекка Уайлд (Великобритания, 6.53,22).

«СЭ» ведет трансляцию дня Олимпийских игр-2024 в Париже.

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Женщины

Двойка парная

Финал

1. Брук Френсис/Люси Спурс (Новая Зеландия) — 6 минут 50,45 секунды

2. Анкута Боднар/Симона Радис (Румыния) — 6.50,69

3. Матильда Ходкинс-Бирн/Ребекка Уайлд (Великобритания) — 6.53,22

4. Лиза Шеенард/Мартина Велдхейс (Нидерланды) — 6.54,24

5. Элоди Равера/Эмма Лунатти (Франция) — 6.57,35

6. Тея Хелсет/Ингер Сейм Кавли (Норвегия) — 6.58,41

Олимпиада
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