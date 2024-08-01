Румыны Корнеа и Эначе одержали победу в академической гребле на Олимпиаде-2024
Румынская двойка Андрей Себастьян Корнеа и Флориан Мариан Эначе выиграла золото в академической гребле на Олимпиаде-2024.
В финале мужчины показали время — 6 минут 12,58 секунды.
Второе место заняли Мелвин Твеллаар и Стеф Бреннинк из Нидерландов (6.13,92), третье — ирландцы Дайре Линч и Филип Дойл (6.15,17).
У женщин победу одержала новозеландская двойка Брук Френсис и Люси Спурс. «СЭ» ведет трансляцию дня Олимпийских игр-2024 в Париже.
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Мужчины
Двойка парная
Финал
1. Андрей Себастьян Корнеа/Флориан Мариан Эначе (Румыния) — 6.12,58
2. Мелвин Твеллаар/Стеф Бреннинк (Нидерланды) — 6.13,92
3. Дайре Линч/Филип Дойл (Ирландия) — 6.15,17
4. Сорин Кошчик/Бен Дэвисон (США) — 6.17,02
5. Алейш Гарсия/Родриго Конде (Испания) — 6.20,59
6. Робби Мэнсон/Джордан Парри (Новая Зеландия) — 6.21,44