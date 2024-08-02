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Париж-2024

Сегодня, 13:52

Ирландия и Великобритания выиграли золото в соревновании двоек на Олимпиаде-2024

Ана Горшкова
Корреспондент
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На Олимпийских играх-2024 завершились финалы двоек в академической гребле в легком весе.

У мужчин золото выиграла команда Ирландии. Серебро завоевала Италия, бронзу — Греция.

У женщин победила команда Великобритании. Второе место заняла Румыния, а третье — Греция.

«СЭ» ведет трансляцию дня Олимпийских игр-2024 в Париже.

Гребля академическая

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины

Двойка парная легкая

Финал

1. Финтэн Маккарти/Пол О'Донован (Ирландия) — 6.10,99

2. Стефано Оппо/Габриэль Соарес (Италия) — 6.13,33

3. Антониос Папаконстантину/Петрос Гкаидацис (Греция) — 6.13,44

Женщины

Двойка парная легкая

Финал

1. Эмили Крэйг/Имоген Грант (Великобритания) — 6.47,06

2. Джанина Елена ван Гронинген/Ионела Козмук (Румыния) — 6,48,78

3. Димитра Конту/Зои Фициу (Греция) — 6,49,28

Олимпиада
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