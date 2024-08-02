Ирландия и Великобритания выиграли золото в соревновании двоек на Олимпиаде-2024
На Олимпийских играх-2024 завершились финалы двоек в академической гребле в легком весе.
У мужчин золото выиграла команда Ирландии. Серебро завоевала Италия, бронзу — Греция.
У женщин победила команда Великобритании. Второе место заняла Румыния, а третье — Греция.
«СЭ» ведет трансляцию дня Олимпийских игр-2024 в Париже.
Гребля академическая
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Мужчины
Двойка парная легкая
Финал
1. Финтэн Маккарти/Пол О'Донован (Ирландия) — 6.10,99
2. Стефано Оппо/Габриэль Соарес (Италия) — 6.13,33
3. Антониос Папаконстантину/Петрос Гкаидацис (Греция) — 6.13,44
Женщины
Двойка парная легкая
Финал
1. Эмили Крэйг/Имоген Грант (Великобритания) — 6.47,06
2. Джанина Елена ван Гронинген/Ионела Козмук (Румыния) — 6,48,78
3. Димитра Конту/Зои Фициу (Греция) — 6,49,28