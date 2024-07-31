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Париж-2024

Сегодня, 13:50

Нидерланды и Великобритания взяли золотые медали в академической гребле на Играх-2024

Ана Горшкова
Корреспондент
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На Олимпиаде-2024 в Париже завершились соревнования парных четверок в академической гребле.

У мужчин золотые медали выиграла команда Нидерландов. Серебро завоевала Италия, бронзу — Польша.

У женщин победительницами стали представительницы Великобритании. Второе место заняла команда Нидерландов, третье — Германия.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревновательного дня парижских Игр.

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Четверка парная

Финал

Мужчины

1. Нидерланды — 5:42.00

2. Италия — 5:44.40

3. Польша — 5:44.59

Женщины

1. Великобритания — 6:16.31

2. Нидерланды — 6:16.46

3. Германия — 6:19.70

Олимпиада
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