Нидерланды и Великобритания взяли золотые медали в академической гребле на Играх-2024
На Олимпиаде-2024 в Париже завершились соревнования парных четверок в академической гребле.
У мужчин золотые медали выиграла команда Нидерландов. Серебро завоевала Италия, бронзу — Польша.
У женщин победительницами стали представительницы Великобритании. Второе место заняла команда Нидерландов, третье — Германия.
«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревновательного дня парижских Игр.
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Четверка парная
Финал
Мужчины
1. Нидерланды — 5:42.00
2. Италия — 5:44.40
3. Польша — 5:44.59
Женщины
1. Великобритания — 6:16.31
2. Нидерланды — 6:16.46
3. Германия — 6:19.70
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