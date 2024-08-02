Хорватия и Нидерланды выиграли в соревновании двоек на Олимпиаде-2024

Хорватские спортсмены стали олимпийскими чемпионами в соревнованиях мужчин-двоек по академической гребле на Играх-2024 в Париже.

Победители показали лучший результат 6 минут 23,66 секунды. Серебряную медаль завоевали британские гребцы (6.24,11). Тройку призеров замкнула мужская сборная Швейцарии (6.24,76).

В женских соревнованиях по академической гребле победу одержала сборная Нидерландов. На втором месте финишировала национальная команда Румынии. Бронзовую медаль заполучили австралийские гребцы.

Олимпийские игры-2024 проходят с 26 июля по 11 августа в Париже.

«СЭ» ведет трансляцию дня Олимпийских игр-2024 в Париже.