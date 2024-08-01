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Париж-2024

Сегодня, 16:14

Федерация гребного спорта России прокомментировала неудачу бывшей россиянки Пракатень на Олимпиаде

Отдел спорта «СЭ»
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Президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) олимпийский чемпион Алексей Свирин прокомментировал для «СЭ» провал бывшей российской спортсменки на Олимпиаде в Париже.

Призер Игр-2020 в составе сборной России Анна Пракатень, выступающая с прошлого года за Узбекистан, не сумела выйти в финал соревнований по женской одиночной гребле. В прошлом эта спортсменка также выступала за Белоруссию.

— Анна, променяв в очередной раз страну, за которую она выступает, конечно, не смогла себя реализовать в Париже. После серебряной медали в Токио, она была одной из претенденток на попадание в финал и борьбу за медали. Я считаю, Анна сделала ошибку, что ушла, нужно было продолжать работать в команде и сейчас как минимум она бы смогла выступать в Москве и быть успешной, получить достойные призовые и признание соотечественников, работать с более молодыми спортсменами, передавать свой опыт и быть еще много лет конкурентно способной чемпионкой. Желаю Анне не прекращать, а продолжать радовать своих поклонников.

Конечно, переход Анны для нас был неожиданным, и мы переживали, что лучшие спортсмены, достигшие олимпийских высот, уходят, заканчивают грести и переходят в команды других стран. Сложно мотивировать молодежь, нет ролевых моделей рядом и сложно организовать конкурентную среду в ежедневном тренировочном процессе. Сейчас у нас на гребном канале «Москва» в Крылатском, в столице нашей родины, Федерация гребного спорта России вместе с Благотворительным фондом содействия и развития гребных видов спорта «Сделаем греблю лучше», президентом Александром Агеевым, проводит замечательные профессиональные соревнования: чемпионат России и Кубок Олимпийских чемпионов ААА CUP параллельно с соревнованиями в Париже. Параллельные финальные заезды дают нам понимание, как готовы наши спортсмены и смогут ли они, даже находясь на расстоянии с лучшими мировыми гребцами, быть конкурентноспособными. Наши спортсмены, выиграв свой финал в Москве, получают призовые, и призовые вырастают на порядок, если команда проезжает по времени быстрее, чем лучшие в этом же классе судов в Париже.

Анна Пракатень. Дважды сменила гражданство, но провалилась на Олимпиаде. Грустная история уроженки Белоруссии

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