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Париж-2024

Сегодня, 07:23

Допинг-офицеры разбудили швейцарскую спортсменку в 4 утра ради теста в день открытия Олимпиады

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Допинг-офицеры разбудили представительницу сборной Швейцарии Селию Дюпре по академической гребле в 4 утра, чтобы она сдала тест на запрещенные вещества в день открытия Олимпиады.

Об этом спортсменка рассказала в соцсетях.

Сборная Швейцарии, как многие другие команды по гребле, выбрала для проживания частный отель, а не Олимпийскую деревню, поскольку соревнования проходят в коммуне «Вэр-сюр-Марн».

По словам Дюпре, допинг-офицеры прибыли в отель со швейцарской сборной около 4 утра — менее чем за 12 часов до того, как ей предстояло принимать участие в соревнованиях.

Олимпиада
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