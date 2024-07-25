Академическая гребля на Олимпиаде 2024: расписание соревнований Игр в Париже
Летние Олимпийские игры 2024 проходят с 24 июля по 11 августа в Париже (Франция). Соревнования по академический гребле пройдут с 27 июля по 3 августа. Будут разыграны 14 комплектов наград среди одиночек, пар, четверок и восьмерок.
Расписание академической гребли на Олимпийских играх в Париже
27 июля, суббота
10:00. Мужчины. Одиночка. Предварительные заезды
11:12. Женщины. Одиночка. Предварительные заезды
12:30. Мужчины. Двойка парная. Предварительные заезды
13:00. Женщины. Двойка парная. Предварительные заезды
13:30. Мужчины. Четверка парная. Предварительные заезды
13:50. Женщины. Четверка парная. Предварительные заезды
28 июля, воскресенье
10:00. Женщины. Одиночка. Утешительные заезды
10:36. Мужчины. Одиночка. Утешительные заезды
11:10. Женщины. Двойка парная. Утешительные заезды
11:20. Мужчины. Двойка парная. Утешительные заезды
11:30. Женщины. Двойка распашная. Предварительные заезды
12:00. Мужчины. Двойка распашная. Предварительные заезды
12:30. Женщины. Двойка парная легкая. Предварительные заезды
13:00. Мужчины. Двойка парная легкая. Предварительные заезды
13:30. Женщины. Четверка распашная. Предварительные заезды
13:50. Мужчины Четверка распашная. Предварительные заезды
29 июля, понедельник
10:30. Мужчины. Одиночка. Полуфиналы E/F
10:54. Женщины. Одиночка. Полуфиналы E/F
11:20. Мужчины. Двойка распашная. Утешительные заезды
11:30. Женщины. Двойка распашная. Утешительные заезды
11:40. Мужчины. Двойка парная легкая. Утешительные заезды
12:00. Женщины. Двойка парная легкая. Утешительные заезды
12:20. Мужчины. Четверка парная. Утешительные заезды
12:30. Женщины. Четверка парная. Утешительные заезды
12:40. Мужчины. Восьмерка. Предварительные заезды
13:00. Женщины. Восьмерка. Предварительные заезды
30 июля, вторник
10:30. Женщины. Одиночка. Четвертьфиналы
11:10. Мужчины. Одиночка. Четвертьфиналы
11:50. Женщины. Двойка парная. Полуфиналы A/B
12:10. Мужчины. Двойка парная. Полуфиналы A/B
12:30. Женщины. Четверка распашная. Утешительные заезды
12:40. Мужчины. Четверка распашная. Утешительные заезды
31 июля, среда
10:30. Мужчины. Двойка парная легкая. Финал C
10:42. Женщины. Двойка парная легкая. Финал C
10:54. Мужчины. Одиночка. Полуфиналы C/D
11:14. Женщины. Одиночка. Полуфиналы C/D
11:34. Мужчины. Двойка распашная. Полуфиналы A/B
11:54. Женщины. Двойка распашная. Полуфиналы A/B
12:14. Мужчины. Двойка парная легкая. Полуфиналы A/B
12:34. Женщины. Двойка парная легкая. Полуфиналы A/B
13:02. Мужчины. Четверка парная. Финал B
13:14. Женщины. Четверка парная. Финал B
13:26. Мужчины. Четверка парная. Финал
13:38. Женщины. Четверка парная. Финал
1 августа, четверг
10:30. Женщины. Одиночка. Полуфиналы A/B
10:50. Мужчины. Одиночка. Полуфиналы A/B
11:10. Женщины. Восьмерка. Утешительные заезды
11:20. Мужчины. Восьмерка. Утешительные заезды
11:30. Женщины. Двойка парная. Финал B
11:42. Мужчины. Двойка парная. Финал B
11:54. Женщины. Четверка распашная. Финал B
12:06. Мужчины. Четверка распашная. Финал B
12:18. Женщины. Двойка парная. Финал
12:30. Мужчины. Двойка парная. Финал
12:50. Женщины. Четверка распашная. Финал
13:10. Мужчины. Четверка распашная. Финал
2 августа, пятница
10:30. Мужчины. Одиночка. Финал F
10:42. Женщины. Одиночка. Финал F
10:54. Мужчины. Одиночка. Финал E
11:06. Женщины. Одиночка. Финал E
11:18. Мужчины. Одиночка. Финал D
11:30. Женщины. Одиночка. Финал D
11:42. Мужчины. Двойка распашная. Финал B
11:54. Женщины. Двойка распашная. Финал B
12:06. Мужчины. Двойка парная легкая. Финал B
12:18. Женщины. Двойка парная легкая. Финал B
12:30. Мужчины. Двойка распашная. Финал
12:42. Женщины. Двойка распашная. Финал
13:02. Мужчины. Двойка парная легкая. Финал
13:22. Женщины. Двойка парная легкая. Финал
3 августа, суббота
10:30. Женщины. Одиночка. Финал C
10:42. Мужчины. Одиночка. Финал C
10:54. Женщины. Одиночка. Финал B
11:06. Мужчины. Одиночка. Финал B
11:18. Женщины. Одиночка. Финал
11:30. Мужчины. Одиночка. Финал
11:50. Женщины. Восьмерка. Финал
12:10. Мужчины. Восьмерка. Финал
Полный календарь соревнований летних Олимпийских игр 2024 в Париже по видам спорта и дням доступен в разделе нашего сайта.