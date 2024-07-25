Академическая гребля на Олимпиаде 2024: расписание соревнований Игр в Париже

Опубликовано расписание академической гребли на Олимпиаде в Париже

Летние Олимпийские игры 2024 проходят с 24 июля по 11 августа в Париже (Франция). Соревнования по академический гребле пройдут с 27 июля по 3 августа. Будут разыграны 14 комплектов наград среди одиночек, пар, четверок и восьмерок.

Расписание академической гребли на Олимпийских играх в Париже

27 июля, суббота

10:00. Мужчины. Одиночка. Предварительные заезды

11:12. Женщины. Одиночка. Предварительные заезды

12:30. Мужчины. Двойка парная. Предварительные заезды

13:00. Женщины. Двойка парная. Предварительные заезды

13:30. Мужчины. Четверка парная. Предварительные заезды

13:50. Женщины. Четверка парная. Предварительные заезды

28 июля, воскресенье

10:00. Женщины. Одиночка. Утешительные заезды

10:36. Мужчины. Одиночка. Утешительные заезды

11:10. Женщины. Двойка парная. Утешительные заезды

11:20. Мужчины. Двойка парная. Утешительные заезды

11:30. Женщины. Двойка распашная. Предварительные заезды

12:00. Мужчины. Двойка распашная. Предварительные заезды

12:30. Женщины. Двойка парная легкая. Предварительные заезды

13:00. Мужчины. Двойка парная легкая. Предварительные заезды

13:30. Женщины. Четверка распашная. Предварительные заезды

13:50. Мужчины Четверка распашная. Предварительные заезды

29 июля, понедельник

10:30. Мужчины. Одиночка. Полуфиналы E/F

10:54. Женщины. Одиночка. Полуфиналы E/F

11:20. Мужчины. Двойка распашная. Утешительные заезды

11:30. Женщины. Двойка распашная. Утешительные заезды

11:40. Мужчины. Двойка парная легкая. Утешительные заезды

12:00. Женщины. Двойка парная легкая. Утешительные заезды

12:20. Мужчины. Четверка парная. Утешительные заезды

12:30. Женщины. Четверка парная. Утешительные заезды

12:40. Мужчины. Восьмерка. Предварительные заезды

13:00. Женщины. Восьмерка. Предварительные заезды

30 июля, вторник

10:30. Женщины. Одиночка. Четвертьфиналы

11:10. Мужчины. Одиночка. Четвертьфиналы

11:50. Женщины. Двойка парная. Полуфиналы A/B

12:10. Мужчины. Двойка парная. Полуфиналы A/B

12:30. Женщины. Четверка распашная. Утешительные заезды

12:40. Мужчины. Четверка распашная. Утешительные заезды

31 июля, среда

10:30. Мужчины. Двойка парная легкая. Финал C

10:42. Женщины. Двойка парная легкая. Финал C

10:54. Мужчины. Одиночка. Полуфиналы C/D

11:14. Женщины. Одиночка. Полуфиналы C/D

11:34. Мужчины. Двойка распашная. Полуфиналы A/B

11:54. Женщины. Двойка распашная. Полуфиналы A/B

12:14. Мужчины. Двойка парная легкая. Полуфиналы A/B

12:34. Женщины. Двойка парная легкая. Полуфиналы A/B

13:02. Мужчины. Четверка парная. Финал B

13:14. Женщины. Четверка парная. Финал B

13:26. Мужчины. Четверка парная. Финал

13:38. Женщины. Четверка парная. Финал

1 августа, четверг

10:30. Женщины. Одиночка. Полуфиналы A/B

10:50. Мужчины. Одиночка. Полуфиналы A/B

11:10. Женщины. Восьмерка. Утешительные заезды

11:20. Мужчины. Восьмерка. Утешительные заезды

11:30. Женщины. Двойка парная. Финал B

11:42. Мужчины. Двойка парная. Финал B

11:54. Женщины. Четверка распашная. Финал B

12:06. Мужчины. Четверка распашная. Финал B

12:18. Женщины. Двойка парная. Финал

12:30. Мужчины. Двойка парная. Финал

12:50. Женщины. Четверка распашная. Финал

13:10. Мужчины. Четверка распашная. Финал

2 августа, пятница

10:30. Мужчины. Одиночка. Финал F

10:42. Женщины. Одиночка. Финал F

10:54. Мужчины. Одиночка. Финал E

11:06. Женщины. Одиночка. Финал E

11:18. Мужчины. Одиночка. Финал D

11:30. Женщины. Одиночка. Финал D

11:42. Мужчины. Двойка распашная. Финал B

11:54. Женщины. Двойка распашная. Финал B

12:06. Мужчины. Двойка парная легкая. Финал B

12:18. Женщины. Двойка парная легкая. Финал B

12:30. Мужчины. Двойка распашная. Финал

12:42. Женщины. Двойка распашная. Финал

13:02. Мужчины. Двойка парная легкая. Финал

13:22. Женщины. Двойка парная легкая. Финал

3 августа, суббота

10:30. Женщины. Одиночка. Финал C

10:42. Мужчины. Одиночка. Финал C

10:54. Женщины. Одиночка. Финал B

11:06. Мужчины. Одиночка. Финал B

11:18. Женщины. Одиночка. Финал

11:30. Мужчины. Одиночка. Финал

11:50. Женщины. Восьмерка. Финал

12:10. Мужчины. Восьмерка. Финал

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