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Сегодня, 19:05

Сборная Китая впервые в истории выиграла золото в художественной гимнастике. Команду готовил русский тренер

Сборная Китая с российским тренером впервые в истории выиграла золото в художественной гимнастике
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Китайские гимнастки празднуют победу на Олимпиаде-2024.
Фото Reuters
Анастасия Близнюк привела Китай к историческим достижениям.

Олимпиада. Групповое многоборье. Финал
1. Китай — 69,800
2. Израиль — 68,850
3. Италия — 68,100

Сборная Китая по художественной гимнастике впервые в истории выиграла олимпийское золото. Китаянки оказались сильнее всех в командном многоборье. К историческому достижению их привела тренер из России Анастасия Близнюк, которая сама выступала как спортсменка еще на прошлой Олимпиаде.

Турнир командного многоборья начался 9 августа с квалификации, в которой Китай занял лишь пятое место, набрав 67,900 балла. Лидером после предварительного этапа была Болгария с 70,400 очка — чемпион прошлой Олимпиады в этой дисциплине.

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Но на следующий день в финале китаянки выступили лучше всех: возглавили таблицу после упражнения с обручем, набрав 36,950 балла. После этапа с лентой и мячом китаянки получили 32,850 очка, что стало третьим показателем в этой дисциплине. Однако суммарных 69,800 балла с комфортным отрывом хватило для чемпионства. Второе место досталось Израилю (68,850), третье — Италии (68,100). Лидировавшая в квалификации Болгария оказалась лишь четвертой (67,800).

Сборная Китая впервые в истории завоевала олимпийское золото в художественной гимнастике. До этого выигрывала лишь серебро командного многоборья на Играх 2008 года в Пекине. Также китаянки стали первой неевропейской страной с золотой медалью в художественной гимнастике.

Анастасия Близнюк.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

К историческому успеху китаянок привела тренер из России Анастасия Близнюк. Этот специалист еще на прошлой Олимпиаде выступала в качестве спортсменки и завоевала серебро в командном многоборье. На Играх 2012 и 2016 годов она становилась чемпионкой в этой дисциплине, а теперь привела к золоту Китай в качестве одной из наставниц.

Как спортсменка Близнюк также по шесть раз выигрывала золото чемпионатов мира и Европы. Анастасия работает тренером со сборной Китая с 2022 года и в 2023-м впервые в истории привела ее к золоту мирового чемпионата в командном многоборье.

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«Мне приходилось работать под ее руководством, — рассказала китайская гимнастка Сяо Минсинь. — Это очень строгий тренер. В России тренеры почти все строгие, как и в Китае. Иначе нельзя добиться результата. Я следила за чемпионатом мира. Сборная Китая выступила очень успешно благодаря тренировочной работе перед соревнованиями. В этом есть заслуга Близнюк».

«За девочек волновалась больше, чем за себя, — рассказала после завершения олимпийского турнира Анастасия в интервью «СЭ». — Причем переживала не столько во время выступления, сколько после него, когда ждали оценки, смотрели на соперниц. Очень хотелось, чтобы они получили эту медаль, потому что они ее заслужили. Они работают от всего сердца, они очень трудолюбивые, дисциплинированные — настоящие чемпионки».

Олимпиада
Анастасия Близнюк
Художественная гимнастика
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