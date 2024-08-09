Чемпионка Европы не сумела пройти в олимпийский финал. Сенсация в художественной гимнастике

Одна из фавориток турнира в Париже болгарка Стиляна Николова заняла только 11-е место в квалификации.

Олимпийские игры. Париж (Франция)

Художественная гимнастика

Личное многоборье

Итоги квалификации

1. София Раффаэли (Италия) — 139,100

2. Дарья Варфоломеев (Германия) — 136,840

3. Боряна Калейн (Болгария) — 136,450

4. Таисия Онофрийчук (Украина) — 135,750

5. Маргарита Колосов (Германия) — 131,500

6. Екатерина Веденеева (Словения) — 130,800

7. Дарья Атаманов (Израиль) — 130,450

8. Барбара Домингос (Бразилия) -129,750

9. Милена Балдассарри (Италия) — 129,250

10. Зилу Ван (Китай) — 128,100

11. Стиляна Николова (Болгария) — 127,700

В художественной гимнастике в Париже еще не начались финальные соревнования, а уже произошла громкая сенсация. Не сумела преодолеть квалификацию чемпионка Европы и одна из фавориток турнира Стиляна Николова. Болгарка заняла обидное 11-е место. За медали на Олимпиаде в финале борются 10 сильнейших спортсменок из 24 по итогам предварительного раунда.

Проблема была в моем настрое

Проблемы у 18-летней Николовой начались в первом же упражнении — с обручем: в концовке она совершила мелкую потерю. Но настоящая катастрофа произошла, когда она вышла на ковер с булавами. Стиляна дважды уронила предмет. Причем один раз — за пределы площадки. В итоге она получила от судей оценку, которая на целых семь баллов меньше, чем у лидера в данном виде программы — Дарьи Варфоломеев.

Стиляна Николова. Фото Reuters

После этого только идеальное выступление с лентой могло спасти ситуацию и позволить Николовой пробиться в финал. Однако болгарка так разволновалась, что и здесь не обошлось без ошибок. Потеря отбросила Стиляну на 11-е место. От китаянки Ван Зилу, замкнувшей топ-10, ее отделили 0,4 балла.

«Я была очень подготовлена. Мы усердно трудились всей командой, и я думаю, мы действительно хорошо поработали в зале. Проблема сегодня была в моем настрое, и мне, пожалуй, не хватило внимания до конца. Я действительно была готова, может быть, установка или что-то внутри сыграло со мной злую шутку», — приводит слова Николовой Sportal.bg.

София Раффаэли. Фото Reuters

Раффаэли захватила лидерство

Надо отметить, что спортсменка давно обращает на себя внимание не только высокими результатами, но и физическими особенностями. Стиляна очень миниатюрная: ее рост всего 143 см, а вес 40 кг. Поэтому визуально она выглядит на 12-13 лет, хотя на самом деле намного старше. В этом году она выиграла чемпионат Европы, а в 2022-м стала бронзовым призером чемпионата мира.

Не до конца справилась с нервами в первый день турнира и немка с русскими корнями Варфоломеев. В обруче она допустила серьезную потерю и была вынуждена заменить предмет, а в ленте у Дарьи запутался узел. В итоге чемпионка мира-2023 пропустила вперед одну из своих основных конкуренток — Софию Раффаэли. Итальянка выполнила все упражнения без серьезных сбоев. Ее результат 139,100 балла — хорошая заявка на золото Олимпиады.