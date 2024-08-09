Рассказываем про бывшую россиянку.

Олимпиада-2024. Художественная гимнастика

Индивидуальное многоборье

Финал

1. Дарья Варфоломеев (Германия) — 142,850

2. Боряна Калейн (Болгария) — 140,600

3. София Раффаэли (Италия) — 136,300

4. Маргарита Колосов (Германия) — 135,250

5. Дарья Атаманов (Израиль) — 133,850

6. Екатерина Веденеева (Словения) — 131,900

Что произошло

На Олимпийских играх в Париже завершились соревнования по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье. Золото выиграла 17-летняя немка русского происхождения Дарья Варфоломеев с результатом 142,850 балла по сумме всех выступлений, серебро — Боряна Калейн из Болгарии (140,600), бронзу — София Раффаэли из Италии (136,300).

Кто она

Варфоломеев родом из Алтайского края: она появилась на свет в 2006 году в Барнауле и при рождении получила имя Дарья Дмитриевна Варфоломеева. Однако в 2019 году девочка переехала в Германию, поэтому фамилия слегка изменилась. Изначально ее тренер Елена Наумова предложила это сделать, воспользовавшись ее связями и тем, что у Дарьи есть немецкие корни (дед из Германии, у мамы есть паспорт этой страны).

Варфоломеев подавала большие надежды еще на юношеских соревнованиях, а в 2022 году завоевала первые награды на крупном взрослом турнире — две бронзы чемпионата Европы в Тель-Авиве, а также сразу пять медалей на чемпионате мира в Софии, в том числе золото в соревнованиях с булавами. В 2023 году Варфоломеев триумфально выступила на другом чемпионате мира в Валенсии: сразу пять золотых медалей, причем все — в индивидуальных состязаниях.

На Олимпийских играх в Париже Варфоломеев шла в числе фаворитов в индивидуальном многоборье, однако Дарья заняла второе место в отборочном турнире. Но в финале немка победила в трех из четырех видов программы (за исключением ленты), а также по сумме. После победы Варфоломеев не сдерживала слез.

Дарья Варфоломеев после выступления с обручем на Олимпиаде в Париже. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Кто ее тренер

Отметим, что Варфоломеев работает под руководством тренера из Белоруссии Юлии Раскиной, ради которой она и переехала в Германию пять лет назад. «Сегодня было ощущение, что все идет так, как нужно, хотя я, конечно, переживала за упражнение с обручем. Мне казалось, что он снова куда-то укатится, — призналась после выступления Раскина. — Рада, что Дарья прошла всю дистанцию ровно, справилась со всеми предметами спокойно, без нервов».

Кто еще побеждал из России в Париже

Гимнастка принесла Германии 11-е золото Олимпийских игр-2024 и стала первой девушкой — чемпионкой Парижа из России: ранее золото в дзюдо взял уроженец Северной Осетии Зелим Коцоев — он представляет Азербайджан.

Добавим, что три года назад в Токио в индивидуальном многоборье разгорелся скандал из-за оценок представительницы Олимпийского комитета России Дины Авериной, которая уступила золото израильтянке Линой Ашрам. До этого россиянки ни разу не отдавали золото в этой дисциплине художественной гимнастики в XXI веке.

В Париже российские гимнастки не выступали из-за отказа получать нейтральный статус.