Телеканал Eurosport указал Львов как российский город. Ошибка произошла в профиле гимнастки Высочанской

Мария — капитан сборной Украины по художественной гимнастике.

Сайт телеканала Eurosport допустил серьезную ошибку в профиле капитана сборной Украины по художественной гимнастике Марии Высочанской. В графе с местом рождения было указано, что западноукраинский город Львов находится в РФ. Спустя некоторое время неточность исправили — теперь на сайте после названия населенного пункта вообще не значится никакой страны.

Несоответствие заметили во время финала командного многоборья в художественной гимнастике. Высочанская — капитан украинской команды, которая принимала участие в турнире. Украинки с 65,700 балла заняли лишь 7-е место, при этом после первого этапа, упражнений с обручем, они занимали вторую строчку. Золотые медали впервые в истории взяли представительницы Китая.

«Возможно, Бог готовит нечто невероятное для меня, но не сегодня, — прокомментировала выступление Высочанская. — Все сильно болит, такой шанс выпадает один на миллион. Но это спорт, и это очередное испытание дано, чтобы я стала сильнее. Передо мной закрылась одна дверь, но открылась другая».

Фото Getty Images

Высочанская родилась 10 сентября 2002 года во Львове и с 2020-го выступает за сборную Украины. За это время она выиграла шесть медалей чемпионатов Европы (по две каждого достоинства), а также завоевала бронзу чемпионата мира 2023 года. На прошлых Олимпийских играх Мария тоже участвовала в командном многоборье, где украинки также заняли 7-е место.

Eurosport — официальный вещатель Олимпийских игр в Париже. Телеканалы Eurosport 1 и Eurosport 2 ежедневно показывают события Игр — в общей сложности запланировано 350 часов прямых эфиров.