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Винер — о победе гимнастки Варфоломеев на Олимпиаде: «Все равно русская выиграла»

Алина Савинова
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Дарья Варфоломеев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер отреагировала на победу представительницы Германии Дарьи Варфоломеев на соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпиаде в Париже.

«Хочу напомнить всем, кто забыл. Варфоломеев выступала за Россию. Эта девочка с Алтая и с родителями уехала в Германию. Победа на Играх говорит о том, что даже недопущенная до Олимпиады российская школа, все равно дает о себе знать. Все равно русская выигрывает первое место, как бы они не крутились и не вертелись», — написала Винер в Telegram-канале.

Дарья Варфоломеев. «Заслуга российской и немецкой школ — 50 на 50». Гимнастка из Барнаула выиграла золото на Олимпиаде

17-летняя гимнастка выиграла золото в индивидуальном многоборье на Играх-2024, набрав 142,850 балла по сумме всех выступлений. Она показала лучшие результаты в упражнениях с обручем, мячом, булавами и стала второй в упражнении с лентой.

Варфоломеев родилась в Барнауле, а в 2019 году она сменила спортивное гражданство и стала представлять сборную Германии на международных соревнованиях.

Источник: https://t.me/irina_viner/354
Олимпиада
Ирина Винер-Усманова
Художественная гимнастика
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