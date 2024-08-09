Винер — о победе гимнастки Варфоломеев на Олимпиаде: «Все равно русская выиграла»

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер отреагировала на победу представительницы Германии Дарьи Варфоломеев на соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпиаде в Париже.

«Хочу напомнить всем, кто забыл. Варфоломеев выступала за Россию. Эта девочка с Алтая и с родителями уехала в Германию. Победа на Играх говорит о том, что даже недопущенная до Олимпиады российская школа, все равно дает о себе знать. Все равно русская выигрывает первое место, как бы они не крутились и не вертелись», — написала Винер в Telegram-канале.

17-летняя гимнастка выиграла золото в индивидуальном многоборье на Играх-2024, набрав 142,850 балла по сумме всех выступлений. Она показала лучшие результаты в упражнениях с обручем, мячом, булавами и стала второй в упражнении с лентой.

Варфоломеев родилась в Барнауле, а в 2019 году она сменила спортивное гражданство и стала представлять сборную Германии на международных соревнованиях.