Уроженка России Варфоломеев выиграла золото Олимпиады в личном многоборье

Уроженка России Дарья Варфоломеев, выступающая за сборную Германии, выиграла соревнования по художественной гимнастике на Олимпиаде в Париже в личном многоборье.

17-летняя спортсменка набрала 142,850 балла по сумме всех выступлений. Она показала лучшие результаты в упражнениях с обручем, мячом, булавами и стала второй в упражнении с лентой.

Второе место в индивидуальном многоборье на Играх-2024 заняла болгарка Боряна Калейн с результатом 140,600 балла. Бронза у итальянки Софии Раффаэли (136,300).

Варфоломеев родилась в Барнауле, а в 2019 году она сменила спортивное гражданство и стала представлять сборную Германии на международных соревнованиях.

Гимнастика художественная

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Личное первенство

Финал

1. Дарья Варфоломеев (Германия) — 142.850

2. Боряна Калейн (Болгария) — 140.600

3. София Раффаэли (Италия) — 136.300