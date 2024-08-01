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Художественная гимнастика

Париж-2024

Сегодня, 03:17

Хоркина: «Гимнастка такого уровня, как Байлз, просто обязана контролировать разбег»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина прокомментировала критику в адрес американской гимнастки Симоны Байлз.

«Я понимаю, за что ее критикуют, скажем так. Да, это прекрасно, когда у гимнастки оттянутые носочки, выворотная стопа, но здесь уж каждый берет тем, чем умеет. Можно красиво ходить по помосту, крутить пируэтики — и сегодняшние правила, кстати, позволяют набирать сложность именно таким образом. Но два с тремя — это два с тремя.

Гимнастка такого уровня просто обязана контролировать разбег. Да, американки выиграли бы турнир даже в том случае, если бы кто-то из них в заключительном выступлении два раза упал. Но если ты признанный лидер, на которого смотрит весь мир, то, будь добр, сохраняй лицо. Не позволяй себе вольностей, которые могут аукнуться в многоборье или на отдельных снарядах», — цитирует RT Хоркину.

Источник: RT
Светлана Хоркина
Симона Байлз
Художественная гимнастика
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