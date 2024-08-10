Китаянки выиграли групповое многоборье по художественной гимнастике на Олимпиаде в Париже
Сборная Китая по художественной гимнастике стала первой в групповых соревнованиях на Олимпийских играх в Париже.
Суммарно за два упражнения (с пятью обручами, с тремя лентами и двумя мячами) китаянки набрали 69,800 балла. Девушки принесли своей национальной команде 35-е по счету золото на Олимпиаде-2024.
Серебряные медали в групповом многоборье завоевали гимнастки из Израиля (68,850 балла). Итальянки стали третьими (68,100).
Гимнастика художественная
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Групповые соревнования
Финал
1. Китай — 69,800
2. Израиль — 68,850
3. Италия — 68,100
Источник: Медальный зачет Олимпийских игр в Париже
Новости