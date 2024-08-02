Художественная гимнастика на Олимпиаде 2024: расписание соревнований Игр в Париже
Соревнования по художественной гимнастике пройдут на Олимпиаде 2024 с 8 по 10 августа
Соревнования по художественной гимнастике на летних Олимпийских играх 2024 пройдут с 8 по 10 августа. Всего будет разыграно два комплекта медалей. Соревнования состоятся на спортивной площадке Adidas Arena.
В индивидуальной программе примут участие 24 спортсменки, а в командном соревновании выступят 14 команд.
Художественная гимнастика на Олимпиаде 2024: расписание соревнований Игр в Париже
8 августа, четверг
11:00. женщины, многоборье, личное первенство. Квалификация I
16:00. женщины, многоборье, личное первенство. Квалификация II
9 августа, пятница
11:00. женщины, групповые упражнения. Квалификация I
12:15. женщины, групповые упражнения. Квалификация II
15:30. женщины, многоборье, личное первенство. Финал
10 августа, суббота
15:00. женщины, групповые упражнения. Финал
Полное расписание соревнований по художественной гимнастике доступно в разделе на сайте «СЭ».
Новости