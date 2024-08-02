Соревнования по художественной гимнастике пройдут на Олимпиаде 2024 с 8 по 10 августа

Соревнования по художественной гимнастике на летних Олимпийских играх 2024 пройдут с 8 по 10 августа. Всего будет разыграно два комплекта медалей. Соревнования состоятся на спортивной площадке Adidas Arena.

В индивидуальной программе примут участие 24 спортсменки, а в командном соревновании выступят 14 команд.

Художественная гимнастика на Олимпиаде 2024: расписание соревнований Игр в Париже

8 августа, четверг

11:00. женщины, многоборье, личное первенство. Квалификация I

16:00. женщины, многоборье, личное первенство. Квалификация II

9 августа, пятница

11:00. женщины, групповые упражнения. Квалификация I

12:15. женщины, групповые упражнения. Квалификация II

15:30. женщины, многоборье, личное первенство. Финал

10 августа, суббота

15:00. женщины, групповые упражнения. Финал

Полное расписание соревнований по художественной гимнастике доступно в разделе на сайте «СЭ».