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Художественная гимнастика

Париж-2024

Сегодня, 01:00

Художественная гимнастика на Олимпиаде 2024: расписание соревнований Игр в Париже

Соревнования по художественной гимнастике пройдут на Олимпиаде 2024 с 8 по 10 августа
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Соревнования по художественной гимнастике пройдут на Олимпиаде 2024 с 8 по 10 августа.
Фото Global Look Press

Соревнования по художественной гимнастике на летних Олимпийских играх 2024 пройдут с 8 по 10 августа. Всего будет разыграно два комплекта медалей. Соревнования состоятся на спортивной площадке Adidas Arena.

В индивидуальной программе примут участие 24 спортсменки, а в командном соревновании выступят 14 команд.

Художественная гимнастика на Олимпиаде 2024: расписание соревнований Игр в Париже

8 августа, четверг

11:00. женщины, многоборье, личное первенство. Квалификация I
16:00. женщины, многоборье, личное первенство. Квалификация II

9 августа, пятница

11:00. женщины, групповые упражнения. Квалификация I
12:15. женщины, групповые упражнения. Квалификация II
15:30. женщины, многоборье, личное первенство. Финал

10 августа, суббота

15:00. женщины, групповые упражнения. Финал

Полное расписание соревнований по художественной гимнастике доступно в разделе на сайте «СЭ».

Париж принимает летние Олимпийские игры 2024. Олимпийские игры-2024 в Париже: основная информация, виды спорта и расписание, фавориты и состав России

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