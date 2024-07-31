Актеры, миллиардеры, короли и чемпионы: Олимпиада в Париже собирает звезд со всего света

Множество знаменитостей приехало в столицу Франции, чтобы побывать на Олимпиаде и поболеть за своих соотечественников. Жара и дожди этому совсем не помеха.

Большое число вип-зрителей собрало выступление легенды американского спорта Симоны Байлз. Но звездные болельщики заглядывают не только на спортивную гимнастику.

Вероятно, Тома Круза во всем мире знают гораздо больше, чем ту же Байлз, за которую он пришел болеть. Однако даже при всей подготовке актера для съемок в боевиках подобные спортивные результаты совершенно недостижимы.

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Американский рэпер Снуп Дог поучаствовал в эстафете Олимпийского огня и с удовольствие задержался в Париже посмотреть на выступления спортсменов. Пусть не всем это нравится.

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Легендарный пловец и самый титулованный олимпиец в истории Майкл Фелпс как никто другой знает, что такое Игры. Теперь он приезжает на соревнования как зритель и заодно показывает их своему ребенку.

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Актриса Николь Кидман вместе с дочерью тоже приехали посмотреть соревнования по гимнастике.

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Итальянский певец и актер Аль Бано доволен турниром по дзюдо.

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За свою долгую карьеру Серена Уильямс стала четырехкратной олимпийской чемпионкой, но те времена позади. Теперь она может позволить себе поучаствовать в финальном отрезке эстафеты олимпийского огня и затем надеть элегантное платье, сделать шикарную прическу и наслаждаться соревнованиями.

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Один из самых богатых людей мира, основатель компании Microsoft Билл Гейтс — большой фанат тенниса. Но и спортивная гимнастика ему не чужда.

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Князь Монако Альбер II увлечен матчем по регби-7, а его жена княгиня Шарлен (слева, в светлом) наверняка выделяет соревнования по плаванию. Ведь когда-то она сама профессионально занималась этим видом спорта, выигрывала золотые медали Кубка мира и участвовала в Олимпийских играх в Сиднее.

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Американская певица Ариана Гранде была рада увидеть главного редактора журнала Vogue Анну Винтур.

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И еще пара известных актрис на трибунах Олимпиады. Оскароносная Натали Портман эмоционально болеет за гимнасток, а Ребекка Фергюсон («Дюна», сериал «Укрытие») показывает дочери, где самое интересное.

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