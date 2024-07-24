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Париж-2024

Сегодня, 11:00

Перед Олимпиадой во Франции задержали российского «шпиона». Ему грозит до 30 лет тюрьмы

В Париже перед Олимпиадой задержали россиянина по подозрению в шпионаже
Отдел спорта «СЭ»
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Полицейский на улицах Парижа.
Фото Global Look Press
Делом подозреваемого занимается суд.

Парижская Олимпиада проходит в нестабильное для всего мира время. Поэтому французские власти и организаторы напоказ демонстрируют заботу о безопасности участников и гостей соревнований. К работе подключены спецслужбы, которые изучают досье каждого человека, прямо или косвенно задействованного в проведении Игр. Количество проверок уже перевалило за миллион. И вот публике представлен реальный пример якобы имевшей место вредоносной деятельности по «дестабилизации обстановки во время Олимпийских игр». Обвиняемым ожидаемо оказался человек, связанный с Россией.

30 лет тюрьмы

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил 23 июля в интервью Paris Match, что 4360 человек не получили допуск на Олимпиаду, так как могли представлять угрозу для проведения соревнований. Информационное агентство AFP в воскресенье сообщило об отстранении 880 человек из-за подозрения в иностранном вмешательстве (шпионаже, кибератаках или других проделках).

О новом случае задержания стало известно во вторник. В следственный изолятор помещен гражданин России 1984 года рождения, подозреваемый «в организации мероприятий, которые могли привести к дестабилизации обстановки во время Олимпийских игр». Прокуратура сообщила о возбуждении судебного расследования по факту «сотрудничества с иностранным государством с целью разжигания вражды во Франции». За это преступление по местным законам грозит 30 лет тюрьмы.

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40-летнего подозреваемого задержали в воскресенье сотрудники Главного управления внутренней безопасности (контрразведки). Спецслужбы, по данным издания Le Parisien, несколько дней вели россиянина и перед церемонией открытия Олимпиады решили провести обыск в его парижской квартире. Там они якобы обнаружили улики, позволяющие говорить о готовящейся операции по дестабилизации обстановки во время Игр. Конкретика в новостных сообщениях отсутствует. Что именно планировал сделать «шпион» — непонятно.

Фото Global Look Press

Шпиономания

Другой источник издания упоминает некий «масштабный проект», последствия которого могут быть «серьезными». Но поскольку факта совершения диверсии не установлено, дело ведется по статье «контрразведка», а не «борьба с терроризмом». В остальных деталях будет разбираться суд.

Как видим, французские власти взялись за проблему шпионажа и иностранного вмешательства более чем серьезно. В результате проводимых проверок больше всего отказников — граждане России и Белоруссии. К участию в Олимпиаде не допустили наших волонтеров, даже тех, кто долгое время проживал во Франции, журналистов, физиотерапевтов и технический персонал.

Журналистов и&nbsp;волонтеров из&nbsp;России не&nbsp;пускают на&nbsp;Игры в&nbsp;Париже. «Отказ получили 4340 человек». Накануне Олимпиады Франция устроила охоту на «российских агентов влияния»

Жеральд Дарманен объяснял это принципом предосторожности. Так организаторы хотят предотвратить потенциальные кибератаки и прочие конфликты. Однако некоторым российским СМИ все-таки пришел зеленый свет из Франции — их аккредитации для работы на Играх были одобрены. Другой вопрос, как их теперь встретят французские спецслужбы.

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