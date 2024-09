ВАДА потеряло тесты 900 олимпийцев, обвиняемых в допинге. Новый раунд битвы компроматов

Американские СМИ снова пишут, что Всемирное агентство не справляется со своей задачей по обеспечению чистоты спорта.

В антидопинговом мире — новый большой скандал. Обвинения в халатности на сей раз получило всесильное Всемирное агентство ВАДА. Американское издание The New York Times опубликовало инсайдерскую информацию о том, что накануне Олимпиады-2024 в результате компьютерного сбоя были утрачены данные как минимум о двух тысяч тестах потенциальных участников Игр. В результате более 900 спортсменов, подозреваемых в нарушении правил, избежали расследования — некоторые из них, возможно, завоевали в Париже медали. Новая порция компромата — часть информационной войны между ВАДА и американским антидопинговым агентством, которая полыхает уже несколько месяцев.

О случившемся знала горстка должностных лиц

В августе этого года мировые СМИ опубликовали шокирующую информацию о нарушениях Всемирного антидопингового кодекса в США. Оказывается, в десятых годах американское агентство пользовалось услугами «агентов под прикрытием» — спортсменов, которым была обещана индульгенция за любые нарушения правил. Подобная практика кажется нормальной, например, в деле противостояния полиции с наркомафией. Однако полностью нарушает все регламенты по борьбе с запрещенкой в спорте. Получив серьезный репутационный удар, USADA сделало ответный шаг — слило в The New York Times компромат о жутком проколе Всемирного агентства накануне Олимпиады в Париже.

«На секретном совещании должностных лиц ВАДА в конце мая было сообщено, что проблемы с электронными базами данных привели к искажению, отсутствию или неточности данных, касающихся как минимум 2000 проб, — пишет американское издание. — В результате были потеряны результаты тестов более 900 спортсменов, обвиняемых в нарушении антидопинговых правил. Из-за этого сбоя агентство не могло понять, какие дела ему следует отслеживать. Некоторые должностные лица были встревожены тем, что случившееся позволит принять участие в Олимпиаде спортсменам, находящимся под следствием по поводу допинга. Это еще один аргумент в споре о том, что ВАДА не справляется со своей миссией по контролю за использованием запрещенных веществ».

В безапелляционном стиле The New York Times делает из полученного инсайда выводы: среди победителей и призеров Парижа-2024 вполне могли оказаться спортсмены, которые избежали наказания и попали на Игры благодаря техническим глюкам и халатности во Всемирном агентстве. При этом информация, что «антидопинговая чистота» соревнований оказалась под вопросом тщательно скрывалась от публики. «О случившемся знала только горстка должностных лиц ВАДА, непосредственно вовлеченных в разрешение кризиса. Они не проинформировали о случившемся спортсменов, общественность и даже членов исполнительного совета агентства», — пишет американская газета.

Витольд Банька. Фото Global Look Press

Взаимные разоблачения

Напомню, что до недавнего времени ВАДА и USADA тесно сотрудничали и отзывались друг о друге исключительно в восторженных тонах. Поводом для ссоры между двумя могущественным антидопинговыми организациями стало дело об оправдании 23 китайских пловцов, попавшихся на триметазидине накануне Игр-2020. О том, что главных соперников сборной США простили на основании мутных оправданий, стало известно только через три года после случившегося. И это вызвало у американцев приступ гнева — чиновникам ВАДА теперь грозят уголовным преследованием, разбирательством на уровне Конгресса и блокированием миллионных взносов в бюджет Всемирного агентства.

С мая этого года ВАДА и USADA скандалят словно базарные бабки. Всемирных борцов за чистый спорт обвиняют в неэффективной работе и бюрократии, а американцев — в игнорировании правил и незаконном оправдании допингеров. В ходе этой перепалки вскрываются ужасающие подробности работы людей, которые учили весь мир «антидопинговой культуре» и лишали Россию флага за гораздо более скромные нарушения. Самое удивительное, ни одно из взаимных разоблачений бывших друзей до сих пор не привело к официальным разбирательствам. И обещания ВАДА лишить США права на проведение Олимпиады-2028 пока не подкреплено реальными действиями.

Ну, и надежда на то, что Всемирное агентство признает какие-то свои ошибки — тоже нулевая. Вот и сейчас чиновники из Монреаля заявили, что публикация The New York Times — это передергивание фактов. «Технические проблемы, с которыми столкнулось агентство, не оказали негативного влияния на Олимпиаду-2024, — говорится в заявлении агентства. — Полные данные были доступны в любое время, и все сведения, связанные со спортсменами, отправляющимися в Париж, были надлежащим образом проверены ВАДА. Как и в случае со статьей The New York Times о китайских пловцах, вместо того чтобы следовать фактам, издание снова решило поддаться влиянию источников с сомнительными мотивами в рамках кампании по дискредитации ВАДА».

Фото Global Look Press

Бревна в своем глазу

В общем, новую порцию обвинений в адрес всемирных борцов за чистый спорт надо воспринимать исключительно как часть глобальной войны компроматов. В нормальной ситуации совету учредителей агентства следовало бы назначить комиссию по расследованию скандальных инсайдов (как это было сделано в случае с Россией и независимым юристом Ричардом Маклареном). Потому что, если хотя часть из озвученных в американском СМИ обвинений — правда, окопавшуюся в ВАДА управленческую команду необходимо срочно уволить. Конечно, от технических сбоев не застрахован никто, однако во Всемирном агентстве, которое работает с очень чувствительной информацией, они происходят регулярно.

Напомню, что в 2016 году ВАДА не сумело защитить конфиденциальные данные спортсменов от действий хакеров. Кроме того, регулярно возникают скандалы с глюками в системе ADAMS, от которой зависит судьба тысяч спортсменов. Если нынешняя информация о 900 подозреваемых в допинге, избежавших расследования, — правда, мы имеем дело с феноменальным провалом борцов за чистый спорт. Для понимания порядка цифр — Международное агентство допинг-тестирования (ITA) во время Олимпиады в Париже взяло пробы у 4150 спортсменов. За год в системе ВАДА исследуется около 300 тысяч проб, из которых положительными оказываются менее 1 процента. За год во всем мировом спорте случается не более 500 значимых дисквалификаций.

Изучение в ВАДА скандальной базы данных LIMS Московской антидопинговой лаборатории обернулось расследованием в отношении примерно 800 россиян (около половины дел закрыли без вынесения наказания). Напомню, что именно из-за этой базы наша страна была лишена флага на два года. А тут — 900 «прощенных» из-за непрофессионализма ВАДА накануне Олимпиады-2024. Конечно, не факт, что хотя бы десяток из этих подозреваемых получил бы реальное наказание и не поехал Париж. Однако двойные стандарты налицо. Малейшие недостатки России в антидопинговой сфере тут же оборачиваются придирками и отказом в восстановлении РУСАДА (эта история тянется с 2015 года). А бревна в своем глазу в Монреале упорно не замечают.