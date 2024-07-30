«Перестаньте быть жалкими неудачниками». США критикуют за странный подсчет олимпийских медалей

Американцы все делают по-своему.

Сборная США по-своему подсчитывает медали в общем зачете Олимпийских игр. Благодаря этому американцы считают, что возглавляют таблицу, хотя по количеству золотых наград серьезно уступают нескольким конкурентам. Критика подобного подхода преследует Штаты уже несколько турниров. Ведь они единственная крупная страна, которая ориентируется на общее количество медалей, а не высшей пробы.

В общем зачете Олимпиады в Париже американцы занимают лишь шестое место. Звездно-полосатые взяли три золота, тогда как Корея, Австралия, Китай и Франция уже по пять. Лидер же, Япония, набрала уже шесть и единолично вышла на первую строчку.

При этом американцы действительно первые по общему числу мест на пьедестале — 20, у ближайшего преследователя, Франции, пока 16. Именно по этой системе внутри США и считают лидеров Олимпийских игр. На сайтах New York Times и NBC представлены медальные таблицы со Штатами во главе, хотя практически во всем мире лидерство в общем зачете определяют по золоту, а остальные награды учитываются только при равенстве по главному показателю.

Торри Хаск и Гретхен Уолш с олимпийскими медалями Игр в Париже. Фото Getty Images

Подобную практику американцы применили еще на прошлых Играх. В моменте Китай обходил Штаты на семь золотых, из-за чего медиа в США начали учитывать лидерство по общему количеству наград. Впрочем, к концу Олимпиады в Токио США вырвали первое место и по числу медалей высшей пробы — 39 против 38. В некоторых СМИ тогда предполагали, что американцы считают медали иначе, чтобы не ставить спортсменов из Поднебесной выше.

В 2023-м на чемпионате мира по водным видам спорта австралийцы возмутились таким поведением. После шестого дня турнира представители Зеленого континента набрали 10 золотых медалей, США — только три, но американские медиа все равно ставили свою страну на первую строчку в общем зачете по общему количеству наград.

Актуальный медальный зачет Олимпиады 2024, расклад по странам и дням — в нашем разделе об Играх в Париже

«Перестаньте быть жалкими неудачниками, — высказалась тогда австралийская спортсменка Кейт Кэмпбелл. — Мы оказались на вершине мира, но гораздо приятнее победить Америку. Не могу передать, как я была счастлива».