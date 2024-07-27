Россияне на Олимпиаде в Париже: кто из спортсменов участвует в Играх-2024

Теннисисты, каноисты и велосипедисты, батутистка и пловец.

В окончательную заявку нейтральных спортсменов на летние Олимпийские игры-2024 в Париже вошли 15 представителей России. При этом россияне из-за разногласий национальных федераций по дзюдо и спортивной борьбе с МОК не заполнили еще 13 квот.

Спортсменов с российским паспортом под нейтральным флагом оказалось меньше, чем белорусов — у соседей приглашение приняли 16 атлетов. Вдобавок на Олимпиаде в Париже выступят более 60 бывших россиян, которые теперь представляют другие страны.

Фото Reuters

Даниил Медведев

Вид спорта: теннис.

Возраст: 28 лет.

Место рождения: Москва.

Место жительства/тренировок: Монте-Карло (Монако).

Как попал на Олимпиаду: по рейтингу как лидер национального мужского рейтинга и пятая ракетка мира.

Фото Reuters

Роман Сафиуллин

Вид спорта: теннис.

Возраст: 26 лет.

Место рождения: Подольск (Московская область).

Место жительства/тренировок: Подольск, также тренировался в Праге (Чехия) в академии Бриля.

Как попал на Олимпиаду: по рейтингу как четвертая ракетка России и 43-я ракетка мира (по состоянию на 10 июня 2024 года).

Фото Global Look Press

Павел Котов

Вид спорта: теннис.

Возраст: 25 лет.

Место рождения: Москва.

Место жительства/тренировок: Подольск, также тренировался в Праге (Чехия) в академии Бриля и в Белграде (Сербия) в Supreme Tennis Academy.

Как попал на Олимпиаду: как пятая ракетка России и 51-ракетка мира (по состоянию на 10 июня 2024 года) после отказов соотечественников с более высоким рейтингом — Андрея Рублева и Карена Хачанова.

Фото Global Look Press

Екатерина Александрова

Вид спорта: теннис.

Возраст: 29 лет.

Место рождения: Челябинск.

Место жительства/тренировок: Прага (Чехия).

Как попала на Олимпиаду: по рейтингу как третья ракетка России и 16-я ракетка мира (по состоянию на 10 июня 2024 года).

Фото Global Look Press

Мирра Андреева

Вид спорта: теннис.

Возраст: 17 лет.

Место рождения: Красноярск.

Место жительства/тренировок: Канны (Франция).

Как попала на Олимпиаду: по рейтингу как четвертая ракетка России и 23-я ракетка мира (по состоянию на 10 июня 2024 года).

Фото AFP

Диана Шнайдер

Вид спорта: теннис.

Возраст: 20 лет.

Место рождения: Жигулевск (Самарская область).

Место жительства/тренировок: Москва, тренировалась также в Чапел-Хилле (Северная Каролина, США).

Как попала на Олимпиаду: по рейтингу как 9-я ракетка России и 48-я ракетка мира (по состоянию на 10 июня 2024 года) после отказов Дарьи Касаткиной, Людмилы Самсоновой, Анны Калинской, Анастасии Павлюченковой и Анастасии Потаповой.

Фото Global Look Press

Елена Веснина

Вид спорта: теннис.

Возраст: 37 лет.

Место рождения: Львов (Украина), начинала карьеру в Сочи.

Место жительства/тренировок: Московская область.

Как попала на Олимпиаду: как олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде после отказа Веры Звонаревой.

Фото Соцсети

Захар Петров

Вид спорта: гребля на каноэ.

Возраст: 19 лет.

Место рождения: Касимовский район Рязанской области.

Место жительства/тренировок: Касимов (Рязанская область).

Как попал на Олимпиаду: в мае 2024 года на европейском квалификационном турнире в Сегеде (Венгрия) занял первое место в финале каноэ-одиночек на дистанции 1000 метров, выполнив условия отбора.

Фото Global Look Press

Алексей Коровашков

Вид спорта: гребля на каноэ.

Возраст: 32 года.

Место рождения: Степногорск (Украина), начал карьеру в Бендерах (Молдавия).

Место жительства/тренировок: Бронницы (Московская область), также выступал за Алтайский и Приморский края.

Как попал на Олимпиаду: в мае 2024 года на европейском квалификационном турнире в Сегеде (Венгрия) вместе с Иваном Штылем в финале каноэ-двоек победил на дистанции 500 м, выполнив условия отбора. Штыль не допущен до Олимпиады комиссией МОК, однако Алексей решил создать экипаж с Захаром Петровым, несмотря на огромные технические трудности.

Фото Соцсети

Олеся Ромасенко

Вид спорта: гребля на каноэ.

Возраст: 32 года.

Место рождения: Краснодар.

Место жительства/тренировок: Краснодар.

Как попала на Олимпиаду: в мае 2024 года на европейском квалификационном турнире в Сегеде (Венгрия) заняла третье место в каноэ-одиночке на дистанции 200 м и не выполнила условия отбора. Однако затем польская каноистка Дорота Боровска была отстранена из-за допинга, и ее квота перешла Олесе.

Фото Global Look Press

Тамара Дронова

Вид спорта: велошоссе.

Возраст: 30 лет.

Место рождения: Краснозаводск (Московская область).

Место жительства/тренировок: Москва, ранее выступала за Тульскую область, сейчас представляет команду Roland (Швейцария), спортивным директором которой является россиянин Сергей Климов.

Как попала на Олимпиаду: благодаря своему рейтингу ICU, так как общее место нашей женской команды давало две квоты, а у Тамары было самое высокое место из всех гонщиц с российским паспортом.

Фото Global Look Press

Алена Иванченко

Вид спорта: велошоссе.

Возраст: 20 лет.

Место рождения: Великий Новгород.

Место жительства/тренировок: Санкт-Петербург, выступает за команду UAE Team ADQ (ОАЭ).

Как попала на Олимпиаду: благодаря своему рейтингу ICU, так как общее место нашей женской команды давало две квоты, а у Алены — второе место из всех гонщиц с российским паспортом.

Фото Global Look Press

Глеб Сырица

Вид спорта: велошоссе.

Возраст: 24 года.

Место рождения: Санкт-Петербург.

Место жительства/тренировок: Санкт-Петербург, выступает за команду Astana (Казахстан), ранее выступал за Catalunya-Barcelona (Испания).

Как попал на Олимпиаду: благодаря своему рейтингу ICU, после того как первый номер среди российских велошоссейников Александр Власов отказался воспользоваться единственной российской квотой.

Фото Global Look Press

Анжела Бладцева

Вид спорта: прыжки на батуте.

Возраст: 19 лет.

Место рождения: Санкт-Петербург.

Место жительства/тренировок: Санкт-Петербург.

Как попала на Олимпиаду: в феврале 2024 года завоевала для России олимпийскую квоту, заняв второе место на этапе Кубка мира в Баку. На эту лицензию также претендовала Яна Лебедева, но ее заявка была отклонена комиссией МОК.

Фото Соцсети

Евгений Сомов

Вид спорта: плавание.

Возраст: 25 лет.

Место рождения: Санкт-Петербург.

Место жительства/тренировок: Окленд (Калифорния, США).

Как попал на Олимпиаду: в мае 2024 года на соревнованиях в США, еще не имея нейтрального статуса, выполнил олимпийский норматив на дистанции 100 метров брассом. В июне получил нейтральный статус напрямую в World Aquatics, не контактируя со Всероссийской федерацией плавания.

Список российских спортсменов, которые добровольно отказались от Олимпиады-2024 или были отвергнуты комиссией МОК, доступен в обзорном материале о наших на Играх в Париже.