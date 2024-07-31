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Париж-2024

Сегодня, 11:30

«Внучка предупредила о пропаганде». Эрдоган подключился к нападкам на организаторов Олимпиады

Президент Турции Эрдоган раскритиковал церемонию открытия Олимпиады-2024
Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
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Президент Турции Реджеп Эрдоган.
Реджеп Эрдоган.
Фото Global Look Press, Reuters
Президент Турции раскритиковал церемонию открытия Игр-2024, несмотря на новую волну обострения на Ближнем Востоке.

Церемония открытия Олимпиады-2024 окончательно стала фактором геополитики. Накануне неоднозначное шоу в акватории Сены размазывал кандидат в президенты США Дональд Трамп. А во вторник к нему подключился глава одного из самых авторитетных мусульманских государств — турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Во время выступления в Генштабе правящей Партии справедливости и развития он заявил, что случившееся в Париже стало «проявлением неуважения ко всему христианскому и мусульманскому миру», а Запад «превратился в заложника ЛГБТ» (движение признано в России экстремистским. — Прим. «СЭ»).

Позвоню папе римскому

Надо понимать, что все эти заявления делаются на фоне нового витка конфликта на Ближнем Востоке, в который втянуты уже не только Израиль и Палестина. На фоне слухов о вторжении израильской армии в Ливан с целью разобраться с военизированным шиитским движением «Хезболла» Эрдоган заявил, что Турция в ответ может «войти в Израиль». После чего министр иностранных дел еврейского государства Исраэль Кац пообещал, что турецкий руководитель «закончит как Саддам Хусейн». В ответ МИД Турции сравнил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с Адольфом Гитлером. «Так же, как закончился геноцид Гитлера, закончится и геноцид Нетаньяху», — говорилось в заявлении ведомства.

Тем временем «Хезболлу» обвинили в ракетном ударе по друзскому поселку Мадждаль-Шамс на Голанах, в результате которого погибли 12 детей. В ответ израильские ВВС атаковали объекты «Хезболлы» на территории Ливана. А затем направили ракету на резиденцию главы политбюро ХАМАС Исмаила Хания в Тегеране. В результате палестинский лидер, прибывший на церемонию инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана, был убит. Все это происходит в разгар «олимпийского перемирия» и явно не способствует проведению спокойных соревнований в Париже. И Эрдоган решил плеснуть бензина в костер, подключившись к критике церемонии открытия Игр.

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«Президент Макрон приглашал меня на открытие Олимпиады, я сказал, что, возможно, приеду. Но моя 13-летняя внучка сказала мне: «Дедушка, не стоит ехать туда», — объяснил президент Турции свою отсутствие на церемонии в Париже, где собрались главы многих государств. — Я спросил почему, а она ответила: «Там будет гей-пропаганда*». Она показала мне видео из социальных сетей. «Хорошо, внучка, я не поеду», — сказал я ей». Я позвоню папе римскому при первой возможности и сообщу, что церемония открытия Олимпиады превратилась в проявление неуважения ко всему христианскому и мусульманскому миру. Запад стал заложником ЛГБТ*".

В&nbsp;Париже прошла церемония открытия летних Олимпийских игр.

Позорное глумление

Накануне Константинопольский патриархат Православной церкви, который базируется в турецком Стамбуле, также осудил содержание церемонии Открытия Игр-2024. «С большой грустью мы наблюдали во время церемонии оскорбительные выступления не только против христианства и святого Евангелия, но и против каждого цивилизованного человека, признающего право верить и уважать религиозные символы», — говорится в заявлении религиозных лидеров.

«Мы выражаем солидарность с миллионами христиан, которые почувствовали себя оскорбленными, в том числе с французскими христианами, — приводит РБК слова замглавы отдела Московского патриархата Русской православной церкви Вахтанга Кипшидзе. — Режиссеры открытия Олимпиады продемонстрировали свое презрение к европейской цивилизации и христианству как его основе. Можно лишь сожалеть о том, что в центре Европы выросла контркультура безбожия, пародирующая христианство примерно так, как обезьяна пародирует человека».

Спикер палаты представителей США, член Республиканской партии Майк Джонсон тем временем заявил, что действующая администрация американского президента одобряет глумление над чувствами христиан в ходе церемонии открытия Олимпиады. В качестве подтверждения этих слов он опубликовал видео с брифинга представителя Белого дома Карин Жан-Пьер, которая проигнорировала вопрос о скандальном шоу в Париже. «У Белого дома были все возможности осудить позорное глумление над «Тайной вечерей» на Играх, но они отказываются это делать. Их молчание должно быть воспринято как одобрение. Более 200 миллионам христиан в Америке следует взять это на заметку», — написал Джонсон в соцсетях.

Дональд Трамп. «Это позор, это ужасно». Дональд Трамп раскритиковал церемонию открытия Олимпиады в Париже

Тем временем французский актер Филипп Катерин, появившийся на церемонии открытия Олимпиады голым в образе греческого языческого бога Диониса, принес извинения зрителям, которых мог обидеть его внешний вид. «Мне очень жаль, если выступление кого-то шокировало. Это было не то, что мне хотелось сказать. Я был воспитан в христианской религии, и самое прекрасное в ней — это прощение. Поэтому я прошу прощения, если обидел вас», — сказал Катерин. Напомню, что ранее извинения тем, кого оскорбило действо на Сене, принесла директор оргкомитета «Париж-2024» по коммуникациям Анн Дешам.

* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским.

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