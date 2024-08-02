«Хоть она любит своего босса». Поцелуй Макрона и министра спорта Удеи-Кастера вызвал переполох на Олимпиаде

Президента Франции вновь подозревают в измене жене, на этот раз — в олимпийской.

Президент Франции Эммануэль Макрон оказался в центре внимания на Олимпиаде в Париже по очень неоднозначному поводу. Фотография его поцелуя с министром спорта страны Амели Удеа-Кастера во время церемонии открытия Игр завирусилась в интернете и стала бурно обсуждаться как пользователями Сети, так и мировыми СМИ.

Макрон знает, как заставить людей говорить о себе

На снимке видно, что 46-летний лидер страны крепко сжимает руку экс-теннисистки, а она обхватывает шею Макрона и целует ее. При этом премьер-министр Франции Габриэль Атталь словно отводит взгляд, стараясь не смотреть на происходящее.

Многие журналисты и пользователи интернета посчитали такое поведение ненормальным для коллег. В The Telegraph написали, что фотография вызвала переполох, а журнал Madame Figaro, который первым выложил снимок, назвал этот поцелуй любопытным.

При этом в статье французского издания подчеркивается — министр спорта «явно знает, как заставить людей говорить о себе». Напомним, в середине июля она искупалась в Сене, таким образом пытаясь развеять опасения по поводу качества воды в реке.

Пользователи Сети были не столь сдержанны в высказываниях. Многие усомнились в верности Макрона своей жене — Брижит, которую давно и с удовольствием обсуждают во всем мире. Амели, в свою очередь, 18 лет замужем за финансистом Фредериком Удеа — генеральным директором крупной компании Societe General, у них трое детей.

Тони Эстанге, Амели Удеа-Кастера и Эммануэль Макрон во время визита на Стадион у Эйфелевой башни. Фото Reuters

Во Франции иметь любовницу — обычное дело

«Я так же целую свою любовницу. Стыдно», — заявил один из читателей газеты The New York Post.

«Во Франции иметь любовницу — обычное дело. Особенно у политиков. Пресса во Франции скована законами о конфиденциальности, поэтому они не могут сообщать о происходящем, что подразумевает большую коррупцию», — написал другой пользователь.

«Удеа-Кастера жадно целует Макрона. По крайней мере, хоть она любит своего босса; это приятно видеть», — пошутил еще один комментатор.

Некоторые даже создали мемы, представляя, как Брижит отреагирует на поцелуй.

Интересно, что президент Франции не в первый раз попадает в неприятную ситуацию из-за фотографий с женщинами. В 2019 году журналисты Associated Press запечатлели Макрона в объятиях пожилой поклонницы во время президентской гонки. СМИ утверждали, что Эммануэль оказывал даме знаки внимания, и не исключили их любовных связей.

Напомним, предшественник Макрона на посту президента Франции Франсуа Олланд был уличен в измене своей гражданской жене Сеголен Руаяль и подвергся масштабной общественной критике. Однако на прошлых выборах он получил место в парламенте.